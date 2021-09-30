На продажу выставили "райскую недвижимость" с обнаженным Адамом: как она выглядит
Источник:New York Post
Все стены этого дома раскрашены в яркие тона. Главный мотив росписи – Эдемский сад. Но самым пикантным помещением является кухня.
Яркая недвижимость площадью 204 квадратных метров продается по 400 тысяч долларов. Рассказываем об особенностях "райского дома".
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Кухня с пикантными деталями
На стенах кухни изображен обнаженный Адам в Эдемском саду. Вместо полового члена художник установил рабочий кран. Джефф Сеймур, который создал необычный дизайн, рассказал, что стремился создать калейдоскоп счастья и жизни.
Для обустройства кухни повторно использовано переработанные материалы. Например, столешница из подсолнечником ранее была изголовьем кровати, а бар – частью дорожки в боулинг-клубе. Кроме того, в доме есть элементы, которые остались после ремонта церкви.
Люди в соцсетях делятся восторгом и отмечают, что это действительно смело, ярко и весело. Некоторые даже отмечали, что готовы купить эту недвижимость, чтобы оставить внутри все без изменений.
Как выглядят другие комнаты
Все зоны дома имеют определенную тематику. Например, одна из двух спален украшена фреской на которой изображен океан с рыбами, главная тема другой – яркий сад с рисунками фруктов на потолке.
В одной из двух ванных комнат есть еще одно, более скромное, панно Адама.
Художник Джефф Сеймур построил этот дом в 2008 году для коллектива художников. В основном, он использовал второй этаж для личных нужд. Это одно из немногих помещений с авторскими фресками Сеймура.
Автор надеется, что фрески помогут продать квартиру дороже.
Редко можно найти дом или офис, на который интересно смотреть. Это прекрасное место для развлечений, – говорится в описании недвижимости.
Первый этаж – коммерческое помещение, которое можно использовать как офис, магазин или студию. Также будущий владелец получит гараж на одну машину и открытую парковку. Стены дома выполнены из красного кирпича.