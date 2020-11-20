Украинский производитель ЛКМ Kolorit участвует в восстановлении Национального центра делового и культурного сотрудничества "Украинский Дом" в Киеве.

Бренд Kolorit не только содействует в ремонте главной балетной школы страны – Киевского государственного хореографического училища, но и поддерживает "сердце" Украины, сообщает Недвижимость 24.

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Kolorit принял решение стать долгосрочным партнером Украинского Дома, поскольку уверен, что в нынешние трудные времена бизнес обязан поддерживать культуру.

Наша компания всегда позиционировала себя как социально ответственная, и мы считаем своим долгом поддержать столь важный культурный объект. Вот уже более полугода культурная сфера Украины, и Украинский Дом в частности, переживает тяжелые времена. Сегодня он нуждается в восстановлении, обновлении и дальнейшем развитии. А значит, нуждается в нашей помощи! – рассказали в Kolorit.

Бренд не просто стал партнером Украинского Дома, но и главным поставщиком лакокрасочных материалов для его реконструкции.

Kolorit поддерживает культурные объекты в тяжелые времена / Фото Kolorit

Первые обновления уже были сделаны, и специалисты Color Studio Tikkurila откликнулись помочь в работах над преображением помещений "сердца" Украины. Команда добилась серьезных результатов, которые может оценить любой гость центра.

В Kolorit уверены, что бизнес не должен оставаться в стороне / Фото Kolorit

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Мы рады привнести в Украинский Дом больше света и новых красок и сделать его ярким, открытым и уютным. Участие в проектах национального масштаба, поддержка украинской культуры и современного искусства – важная цель компании Kolorit. Мы знаем, что можем быть полезными, и делаем свой вклад в начало и развитие творческих проектов, – добавили в компании.

Кроме того, в Kolorit подчеркнули: останавливаться на этой поддержке бренд не собирается, и намерен помогать Украинскому Дому в организации выставок, проходящих в его стенах и под его эгидой.

Украинский Дом – не первый большой проект компании Kolorit / Фото Kolorit

Бренд считает своим долгом помогать подобным объектам, когда есть возможность это делать.

Мы верим, что такое сотрудничество будет интересным и плодотворным для обеих сторон. Как прогрессивная украинская компания, Kolorit полностью разделяет ценности Украинского Дома и горда быть его партнером, – резюмировали в Kolorit.