Український виробник ЛФМ Kolorit бере участь у відновленні Національного центру ділового та культурного співробітництва "Український Дім" у Києві.

Бренд Kolorit не лише сприяє у ремонті головної балетної школи країни – Київського державного хореографічного училища, але і підтримує "серце" України, повідомляє Нерухомість 24.

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Kolorit прийняв рішення стати довгостроковим партнером Українського Дому, оскільки впевнений, що у нинішні важкі часи бізнес зобов'язаний підтримувати культуру.

Наша компанія завжди позиціонувала себе як соціально відповідальна, і ми вважаємо своїм обов'язком підтримати такий важливий культурний об'єкт. Ось уже більше півроку культурна сфера України, і Український Дім зокрема, переживає важкі часи. Сьогодні він потребує відновлення, оновлення і подальший розвиток. А значить, потребує нашої допомоги! – розповіли в Kolorit.

Бренд не просто став партнером Українського Дому, а й головним постачальником лакофарбових матеріалів для його реконструкції.

Kolorit підтримує культурні об'єкти у важкі часи / Фото Kolorit

Перші оновлення вже були зроблені, і фахівці Color Studio Tikkurila відгукнулися допомогти у роботах над перетворенням приміщень "серця" України. Команда домоглася серйозних результатів, які може оцінити будь-який гість центру.

У Kolorit впевнені, що бізнес не повинен залишатися осторонь / Фото Kolorit

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Ми раді привнести в Український Дім більше світла і нових фарб і зробити його яскравим, відкритим і затишним. Участь в проєктах національного масштабу, підтримка української культури і сучасного мистецтва – важлива мета компанії Kolorit. Ми знаємо, що можемо бути корисними, і робимо свій внесок у початок і розвиток творчих проектів, – додали в компанії.

Крім того, у Kolorit наголосили: зупинятися на цій підтримці бренд не збирається, і планує допомагати Українського Дому в організації виставок, що проходять в його стінах і під його егідою.

Український Дім – не перший великий проєкт компанії Kolorit / Фото Kolorit

Бренд вважає своїм обов'язком допомагати подібним об'єктам, коли є можливість це робити.

Ми віримо, що така співпраця буде цікавою і плідною для обох сторін. Як прогресивна українська компанія, Kolorit повністю поділяє цінності Українського Дому і пишаєтьмя бути його партнером, – резюмували в Kolorit.