Команда Monitor.Estate, которая уже 3 года обслуживает сферу недвижимости онлайн, разработала новый сервис, который облегчит мониторинг информации об объектах строительства. Таким образом покупатели и инвесторы смогут избежать рисков при вложении средств в жилье.

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Мы открываем новые перспективы для работы с данными рынка недвижимости. Я как практикующий юрист мечтал, когда станет возможно в два клика получить базовую информацию по объекту и субъекту строительства, вместо того, чтобы по крупицам собирать ее в реестрах. Воплощение мечты превзошло мои ожидания, ведь нам удалось еще и связать документы и юридических лиц. Теперь сэкономленное на сборе данных время смогу использовать для более творческих и экспертных задач, – комментирует соучредитель Monitor.Estate Владимир Копоть.

Что можно узнать, воспользовавшись сервисом

Что можно узнать, воспользовавшись сервисомЧто можно узнать, воспользовавшись сервисом / Фото Pro.Monitor.Estate

Pro.Monitor.Estate помогает быстро найти ответы на популярные вопросы:

  • что именно строится;
  • какое целевое назначение участка;
  • есть ли разрешение на строительные работы;
  • кто является заказчиком, подрядчиком, девелопером и проектировщиком;
  • что они еще строят и какая там история;
  • кто отвечает за технический надзор;
  • сколько судебных дел в связанных со строительством юрлиц;
  • сколько у них долгов и тому подобное.

Как воспользоваться сервисом

Как воспользоваться сервисомКак воспользоваться сервисом / Фото Pro.Monitor.Estate

Узнать информацию об объекте строительства можно, отыскав хотя бы один связанный документ. Достаточно ввести в строку поиска адрес, кадастровый номер или другие детали (регион, дату регистрации документа, номер, тип, часть ФИО подрядчика, заказчика, проектировщика или лица, производящего технический надзор) и нажать на "Детальнее". Система группирует связанные между собой документы, а также подсвечивает данные юрлиц ‒ участников строительства.

Кому это полезно

Юристам:

  • для быстрого поиска данных об объекте недвижимости при оформлении сделки купли-продажи, инвестиционных соглашений и тому подобное;
  • для поиска клиентов, нуждающихся услуги по оформлению разрешительных документов.

Агентам недвижимости и риелторам:

  • для оценки рисков сотрудничества с застройщиком и продажи объектов.

Страховым, финансовым и консалтинговым компаниям:

  • для оценки рисков и перспектив при инвестировании в недвижимость.

Аналитикам-урбанистам, журналистам и общественным активистам:

  • при исследовании трендов рынка недвижимости;
  • при расследованиях историй скандальных или подозрительных застроек.

Воспользоваться можно бесплатно в течение первых 3-х дней после регистрации, далее – согласно тарифам на сайте. Для журналистов и НПО сервис предоставляется бесплатно для поддержки огласки проблем в сфере недвижимости.

Инструкция – Видео с канала Monitor.Estate Проверка недвижимости