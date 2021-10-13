Команда Monitor.Estate, которая уже 3 года обслуживает сферу недвижимости онлайн, разработала новый сервис, который облегчит мониторинг информации об объектах строительства. Таким образом покупатели и инвесторы смогут избежать рисков при вложении средств в жилье.
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Мы открываем новые перспективы для работы с данными рынка недвижимости. Я как практикующий юрист мечтал, когда станет возможно в два клика получить базовую информацию по объекту и субъекту строительства, вместо того, чтобы по крупицам собирать ее в реестрах. Воплощение мечты превзошло мои ожидания, ведь нам удалось еще и связать документы и юридических лиц. Теперь сэкономленное на сборе данных время смогу использовать для более творческих и экспертных задач, – комментирует соучредитель Monitor.Estate Владимир Копоть.
Что можно узнать, воспользовавшись сервисом
Что можно узнать, воспользовавшись сервисом / Фото Pro.Monitor.Estate
Pro.Monitor.Estate помогает быстро найти ответы на популярные вопросы:
- что именно строится;
- какое целевое назначение участка;
- есть ли разрешение на строительные работы;
- кто является заказчиком, подрядчиком, девелопером и проектировщиком;
- что они еще строят и какая там история;
- кто отвечает за технический надзор;
- сколько судебных дел в связанных со строительством юрлиц;
- сколько у них долгов и тому подобное.
Как воспользоваться сервисом
Как воспользоваться сервисом / Фото Pro.Monitor.Estate
Узнать информацию об объекте строительства можно, отыскав хотя бы один связанный документ. Достаточно ввести в строку поиска адрес, кадастровый номер или другие детали (регион, дату регистрации документа, номер, тип, часть ФИО подрядчика, заказчика, проектировщика или лица, производящего технический надзор) и нажать на "Детальнее". Система группирует связанные между собой документы, а также подсвечивает данные юрлиц ‒ участников строительства.
Кому это полезно
Юристам:
- для быстрого поиска данных об объекте недвижимости при оформлении сделки купли-продажи, инвестиционных соглашений и тому подобное;
- для поиска клиентов, нуждающихся услуги по оформлению разрешительных документов.
Агентам недвижимости и риелторам:
- для оценки рисков сотрудничества с застройщиком и продажи объектов.
Страховым, финансовым и консалтинговым компаниям:
- для оценки рисков и перспектив при инвестировании в недвижимость.
Аналитикам-урбанистам, журналистам и общественным активистам:
- при исследовании трендов рынка недвижимости;
- при расследованиях историй скандальных или подозрительных застроек.
Воспользоваться можно бесплатно в течение первых 3-х дней после регистрации, далее – согласно тарифам на сайте. Для журналистов и НПО сервис предоставляется бесплатно для поддержки огласки проблем в сфере недвижимости.
Инструкция – Видео с канала Monitor.Estate Проверка недвижимости