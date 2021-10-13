Команда Monitor.Estate, которая уже 3 года обслуживает сферу недвижимости онлайн, разработала новый сервис, который облегчит мониторинг информации об объектах строительства. Таким образом покупатели и инвесторы смогут избежать рисков при вложении средств в жилье.

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Мы открываем новые перспективы для работы с данными рынка недвижимости. Я как практикующий юрист мечтал, когда станет возможно в два клика получить базовую информацию по объекту и субъекту строительства, вместо того, чтобы по крупицам собирать ее в реестрах. Воплощение мечты превзошло мои ожидания, ведь нам удалось еще и связать документы и юридических лиц. Теперь сэкономленное на сборе данных время смогу использовать для более творческих и экспертных задач, – комментирует соучредитель Monitor.Estate Владимир Копоть.

Что можно узнать, воспользовавшись сервисом