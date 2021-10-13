Команда Monitor.Estate, яка вже 3 роки обслуговує сферу нерухомості онлайн, розробила новий сервіс, який полегшить моніторинг інформації про об’єкти будівництва. Таким чином покупці та інвестори уникнуть ризиків при вкладанні коштів у житло.

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