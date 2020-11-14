Иногда для того чтобы разнообразить интерьер или не очень свежий ремонт, достаточно небольших штрихов.

Такими могут стать красивые пуфики. Как их использовать в интерьере, рассказывает Недвижимость 24. Читайте Что создает уют в доме: лучшие идеи и фото Пуфы в интерьере: особенности Выбирая пуф, обязательно нужно учитывать их функциональное назначение

Пуф должен быть устойчивым и безопасным

Если пуф приобретается для частого сидения, обивка должна быть максимально качественной. ​ Выбирайте пуф с качественной обивкой / Фото design-homes Виды пуфиков Пуфики бывают разных видов, формы и цвета и пр. Выбирайте с учетом личных предпочтений и стилистики помещения. Каркасные

Надувные

Бескаркасные

На ножках

Трансформеры

На колесах Пуфики бывают различных видов / Фото design-homes Интересно Интерьер спальни: чего не должно быть в комнате отдыха Материал Пуфики изготавливают из различных материалов. Выбор зависит от предназначения пуфика в вашем интерьере. Не забывайте, что этот элемент должен вписываться в стиль комнаты. Тканевый

Кожаный

Плетеный

Кованый

Деревянный

Пластиковый Для частого сидения выбирайте кожаный пуфик / Фото design-homes Пуфы в интерьере: с чем сочетать Идеальный пуфик украсит любое помещение / Фото design-homes