Пуфики в интерьере: интересные идеи для гостиной
Иногда для того чтобы разнообразить интерьер или не очень свежий ремонт, достаточно небольших штрихов.
Такими могут стать красивые пуфики. Как их использовать в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.
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Пуфы в интерьере: особенности
- Выбирая пуф, обязательно нужно учитывать их функциональное назначение
- Пуф должен быть устойчивым и безопасным
- Если пуф приобретается для частого сидения, обивка должна быть максимально качественной.
Выбирайте пуф с качественной обивкой / Фото design-homes
Виды пуфиков
- Каркасные
- Надувные
- Бескаркасные
- На ножках
- Трансформеры
- На колесах
Пуфики бывают различных видов / Фото design-homes
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Материал
- Тканевый
- Кожаный
- Плетеный
- Кованый
- Деревянный
- Пластиковый
Для частого сидения выбирайте кожаный пуфик / Фото design-homes
Пуфы в интерьере: с чем сочетать
Идеальный пуфик украсит любое помещение / Фото design-homes
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