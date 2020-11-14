Пуфи в інтер'єрі: цікаві ідеї для вітальні
Іноді для того щоб урізноманітнити інтер'єр або не дуже свіжий ремонт, достатньо невеликих штрихів.
Такими можуть стати гарні пуфики. Як їх використовувати в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.
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Пуфи в інтер'єрі: особливості
- Вибираючи пуф, обов'язково потрібно враховувати його функціональне призначення
- Пуф повинен бути стійким і безпечним
- Якщо пуф купується для частого сидіння, оббивка повинна бути максимально якісною.
Вибирайте пуф з якісною оббивкою / Фото design-homes
Види пуфів
- Каркасні
- Надувні
- Безкаркасні
- На ніжках
- Трансформери
- На колесах
Пуфи бувають різних видів / Фото design-homes
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Матеріал
- Тканинний
- Шкіряний
- Плетений
- Кований
- Дерев'яний
- Пластиковий
Для частого сидіння вибирайте шкіряний пуф / Фото design-homes
Пуфи в інтер'єрі: з чим поєднувати
Ідеальний пуф прикрасить будь-яке приміщення / Фото design-homes
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