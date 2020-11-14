Іноді для того щоб урізноманітнити інтер'єр або не дуже свіжий ремонт, достатньо невеликих штрихів.

Такими можуть стати гарні пуфики. Як їх використовувати в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24. Читайте Що створює затишок у домі: кращі ідеї і фото Пуфи в інтер'єрі: особливості Вибираючи пуф, обов'язково потрібно враховувати його функціональне призначення

Пуф повинен бути стійким і безпечним

Якщо пуф купується для частого сидіння, оббивка повинна бути максимально якісною. Вибирайте пуф з якісною оббивкою / Фото design-homes Види пуфів Пуфи бувають різних видів, форми і кольору та ін. Вибирайте з урахуванням особистих переваг і стилістики приміщення. Каркасні

Надувні

Безкаркасні

На ніжках

Трансформери

На колесах Пуфи бувають різних видів​ / Фото design-homes Цікаво Інтер'єр спальні: чого не повинно бути у кімнаті відпочинку Матеріал Пуфи виготовляють з різних матеріалів. Вибір залежить від призначення пуфика в вашому інтер'єрі. Не забувайте, що цей елемент повинен вписуватися в стиль кімнати. Тканинний

Шкіряний

Плетений

Кований

Дерев'яний

Пластиковий Для частого сидіння вибирайте шкіряний пуф / Фото design-homes Пуфи в інтер'єрі: з чим поєднувати Ідеальний пуф прикрасить будь-яке приміщення​ / Фото design-homes