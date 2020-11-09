Спальня – самое теплое и комфортное место в квартире. Ее задача – помочь владельцу насладиться уютом и отдыхом в полной мере.

Каких вещей не должно быть в спальне, рассказывает Недвижимость 24.

Читайте Как оформить зону над изголовьем кровати: лучшие идеи для спальни

Неудобные постельные принадлежности

Для комфортного отдыха в спальне нужны удобный матрас, качественное натуральное постельное белье и правильные подушки. Помните, что от этих предметов зависит ваше здоровье. Если у вас старые подушки – сдайте их в химчистку.

Тщательно выбирайте постельное белье, матрас и подушки / Фото ivd

Текстиль

Спальня не должна превращаться в коморку, засыпанную текстилем. Если у вас в комнате коврик – он должен быть всегда чистым и свежим. Тяжелые шторы, которые накапливают пыль и часто вызывают аллергию у владельцев, лучше заменить занавесками из тонких тканей.

Интересно Интерьер спальни: 5 бюджетных дизайнерских приемов

Библиотека

Спальня – не лучшее место для хранения книг. Если у вас нет возможности обустроить книжные стеллажи в другой комнате, сделайте для литературы закрытый шкаф. Его двери могут быть из стекла, дерева или пластика.

Храните книги так, чтобы они не накапливали пыль / Фото novate

Лишние вещи

Если шкафы в спальне забиты – самое время провести ревизию и избавиться от ненужного. В системе хранения обязательно должно быть свободное место для циркуляции воздуха. Перебирать вещи в шкафу необходимо хотя бы раз в 3 месяца, это позволит сохранять порядок.

Поддерживайте порядок в шкафу / Фото pinterest