Как обновить интерьер весной без ремонта и грязи: 3 крутых способа
Любой интерьер, даже самый дорогой и стильный, со временем приедается и надоедает. Появляется желание его обновить, но вот связываться с ремонтом готовы не все.
Источник:Инстаграм Yaranga Interior Design
Как обновить интерьер без ремонтных работ, грязи и пыли – рассказали дизайнеры интерьера Yaranga Interior Design.
Читайте Названы 4 базовых цвета, которые сделают интерьер особенным
3 способа обновить интерьер без ремонта
1. Текстиль
Смена текстиля поможет преобразить интерьер. Речь идет об изменении баланса света и теней (насыщенность). Важно, чтобы новые шторы / покрывало / плед / ковер подходили под палитру цветов в комнате. К примеру, если у вас светлая комната – подберите темный текстиль.
Красивый текстиль кардинально изменит комнату / Фото design-homes
2. Контрастная цветовая схема
Рекомендую в рамках контрастной цветовой схемы использовать и "холодные", и "теплые" оттенки выбранного цвета и обязательно играть фактурами,
– отметила дизайнер интерьера Анастасия.
Сочетание теплых и холодных оттенков сделают помещение выразительным / Фото museum-design
Интересно Избегайте этого дома: 5 решений, которые испортят ваш интерьер
3. Сезонный декор
Еще один способ освежить комнату – сезонный декор. Он сформирует цветовое настроение спальни. Выбранные вами оттенки могут согревать или охлаждать – все зависит от личных предпочтений. Также не забывайте менять декор и аксессуары (вазы, светильники, коврики).
Весенний декор наполнит комнату теплом и уютом / Фото rerooms
Поделиться новостью