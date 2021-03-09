Любой интерьер, даже самый дорогой и стильный, со временем приедается и надоедает. Появляется желание его обновить, но вот связываться с ремонтом готовы не все.

Как обновить интерьер без ремонтных работ, грязи и пыли – рассказали дизайнеры интерьера Yaranga Interior Design.

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3 способа обновить интерьер без ремонта

1. Текстиль

Смена текстиля поможет преобразить интерьер. Речь идет об изменении баланса света и теней (насыщенность). Важно, чтобы новые шторы / покрывало / плед / ковер подходили под палитру цветов в комнате. К примеру, если у вас светлая комната – подберите темный текстиль.

Красивый текстиль кардинально изменит комнату / Фото design-homes

2. Контрастная цветовая схема

Рекомендую в рамках контрастной цветовой схемы использовать и "холодные", и "теплые" оттенки выбранного цвета и обязательно играть фактурами,

– отметила дизайнер интерьера Анастасия.

Сочетание теплых и холодных оттенков сделают помещение выразительным / Фото museum-design

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3. Сезонный декор

Еще один способ освежить комнату – сезонный декор. Он сформирует цветовое настроение спальни. Выбранные вами оттенки могут согревать или охлаждать – все зависит от личных предпочтений. Также не забывайте менять декор и аксессуары (вазы, светильники, коврики).

Весенний декор наполнит комнату теплом и уютом / Фото rerooms