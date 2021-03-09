Продумывая интерьер квартир и домов, важно учесть каждую деталь и предмет, ведь всего один неправильно подобранный элемент может испортить помещение.

Чего лучше избегать в интерьере – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Маленькая часть того, чего лучше избегать при создании интерьера. Удивительно, ведь буквально одна вещь может испортить всю картину,

– отметила Петайкина.

Копии

К этому пункту можно отнести копии картин известных художников и "попсовые" постеры. Эти предметы визуально удешевляют интерьер. Альтернатива – полотна малоизвестных художников. Они также могут быть интересными и яркими.

Текстиль

Текстиль является незаменимой частью интерьера. Имеет значение все – от постельного белья и штор до скатерти и обивки дивана. Избегайте неактуальных принтов и рисунков – они удешевляют интерьер.

Текстиль должен вписываться в интерьер помещения / Фото pinterest

Мебельные гарнитуры

Одно из ярких воспоминаний из 90-х – наборы мебели из кровати, тумбы, комода и шкафа. Избегайте подобных предметов у себя дома. Например, к стильному дивану можно подобрать интересное кресло. Также "играйте" с освещением – миксуйте люстры, торшеры бра и светильники.

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Душевая кабина

Многие люди все же предпочитают устанавливать дома душевые кабины. Не стоит выбирать пластиковые боксы – в тренде душевые, которые "растворяются" в пространстве.

В тренде – максимально незаметные душевые кабины / Фото pinterest

Отсутствие цвета

В погоне за минимализмом можно получить безликий интерьер. Всего этого можно избежать, помня, что даже при пастельных тонах можно играть с фактурами и оттенками. Также декор может "оживить" комнату, главное и с ним не перебрать,

– уточнила дизайнер интерьера.

Много цвета

Если в помещении много оттенков, в том числе неоновых и слишком ярких – это удушевит интерьер. Выбирая цвета, важно продумать все тона, которые будут использоваться. Яркие цвета используйте для акцентов.