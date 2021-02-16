Фартук является обязательной частью рабочей зоны на кухне. И, кроме привычной плитки и скинали, существуют и другие варианты.

О нетипичных и не очень популярных видах фартука, которые можно использовать на кухне, рассказала дизайнер интерьера Катя Лошакова.

Интересно Идеальная кухня: какие хитрости использовать во время ремонта

Фартук – это обязательная часть рабочей зоны, особенно для любителей много готовить. Он защищает стену от брызг и потеков, и позволяет быстро все это убрать. Поэтому основная задача фартука – практичность. Иногда фартук может быть эстетической изюминкой кухни, акцентом на фоне одинаковых фасадов. О таких и поговорим,

– отметила Лошакова.

Искусственный камень имеет привлекательную текстуру и очень практичный в отличие от натурального, который считается сложным в уходе и чувствительным к красителям (жиру, соку и пр.).

Крупноформатный керамогранит – плитка с форматом 60х120 см, 90х150 см и т.п. Этот практичный вариант позволяет избежать множества швов на поверхности. Может быть с текстурой бетона, камня, дерева или другого материала.

Состаренное зеркало – стильный прием, который позволит скрыть недостатки. Также отлично будет выглядеть в маленьких кухнях.

Керамогранит украсит интерьер / Фото altagamma

Читайте также Какие кухонные фасады сочетаются между собой: крутые варианты от дизайнера интерьера

Металл. По словам дизайнера интерьера, это долговечный и прочный материал, однако не простой в уходе. В интерьере выглядит красиво и стильно.

Металл – еще один вариант фартука / Фото mebelvdome

Микроцемент – тонкое и прочное покрытие, которое также используются на мебельных фасадах, на столешнице и фартуке. Стильная текстура бетона отлично выглядит в разных стилях.

Хочется добавить, что даже если вы делаете ремонт сами, не бойтесь использовать нетипичные материалы для фартука. Это та зона, с которой вы взаимодействуете довольно часто, и она должна дарить вам приятные эмоции,

– резюмировала Катя Лошакова.