Об этом говорится в новом отчете от приложения Bird. При этом цены на жилье почти не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, пишет 24 канал.

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Согласно обнародованным данным, спрос на аренду жилья в Киеве повысился на 120% по сравнению с концом февраля – началом марта. При этом цены на однокомнатные квартиры остались на тех же отметках, что в августе. Аналитики добавляют, что незначительные отклонения наблюдаются в двух и трехкомнатных квартирах.



Спрос на столичное жилье продолжает расти / Инфографика bird

Как изменились цены на жилье

Медиана стоимость однокомнатной квартиры / Инфографика bird

Как и в августе 2022 года, цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 9 тысяч гривен. Для сравнения в феврале аналогичное жилье обошлось в 13 тысяч гривен в месяц.

Медиана стоимость двухкомнатной квартиры / Инфографика bird

Медианная цена на аренду двухкомнатных квартир, составлявшая в августе 15 тысяч гривен, подешевела на тысячу. Сейчас такую квартиру можно арендовать в среднем за 14 тысяч в месяц. В то же время, до полномасштабного вторжения арендодатели просили 21 600 гривен.

Медиана стоимость трехкомнатной квартиры / Инфографика bird

Стоимость трехкомнатного жилья тоже опустилась. Если в конце августа средний ценник по городу составлял 24 900 гривен в месяц, то сейчас стоимость жилья упала до 20 200 гривен.

Напомним, согласно опросу на OLX Недвижимость, 83% арендодателей планируют в дальнейшем сдавать в аренду свое жилье. Более 17% хозяев стали делать это после 24 февраля.

Кстати, наибольший спрос по Украине пользуется бюджетным однокомнатным жильем. Его предлагали в Деснянском, Святошинском, Днепровском, Оболонском, Подольском, Дарницком районах Киева. Однако, по словам риелторов, сейчас таких квартир практически нет, поэтому арендаторам все чаще предлагают двухкомнатную альтернативу.