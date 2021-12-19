Распространенные ошибки в декорировании дома к Новому году: как исправить

В погоне за атмосферой праздника мы часто забываем о чувстве меры. В таком случае разноцветные гирлянды, переизбыток игрушек и яркие аксессуары перестают украшать дом и начинают загромождать его.

К счастью, любых ошибок можно избежать. Рассказываем и показываем как!

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Слишком много гирлянд

Гирлянды, которые переливаются резкими неоновыми огнями, действительно привносят атмосферу праздника, однако слишком большое количество мерцающих бликов истощает как зрение, так и нервную систему. Так что отдохнуть в перегруженном гирляндами помещении может быть сложно.

Что касается эстетичности, здесь тоже есть свои нюансы. В выключенном состоянии при дневном свете гирлянда с темными проволоками на стене или окне будет выглядеть не особенно привлекательно.

Как исправить



Выберите минималистичные гирлянды без цветного мерцания / Фото Unsplash

Для создания праздничной атмосферы достаточно украсить елку огнями. Но если вы хотите больше уюта и дополнительного освещения, обратите внимание на аккуратные гирлянды с прозрачной проволокой и мягким золотистым светом лампочек.

Возможно, вам подойдут миниатюрные варианты, например гирлянда, работающая от батареек, которую можно повесить над камином или кроватью.

Хаотично украшенная елка

Даже самую красивую елку легко испортить, если заранее не продумать стиль оформления и хаотично развешать украшения разных цветов, эпох и коллекций.

Как исправить



Выберите 2 – 3 цвета, для того чтобы украсить новогоднее дерево / Фото Pinterest

Для того чтобы новогодняя елка стала главным акцентом в интерьере, нужно соблюдать несколько правил.

три четверти всех украшений должны быть в разных оттенках одного цвета. Не бойтесь, что это будет скучно. Дизайнеры интерьеров убеждают, что для декора елки достаточно 2 – 3 цветов;

располагайте внизу очень большие елочные шары и плавно уменьшайте размер украшений по направлению к верхушке дерева;

вешайте гирлянду, прежде чем вешать игрушки;

отталкивайтесь от интерьера дома.

Наклейки



Старайтесь уменьшить использование наклеек / Фото Pinterest

Яркие интерьерные наклейки с поздравлениями часто украшают общественные места. В квартире такой декор будет выглядеть дешево и неуместно. Благодаря этому решению вряд ли удастся достичь желаемого уюта, к тому же клей может оставить неприятный след на стенах или мебели.

Как исправить

Если вы хотите добавить графические элементы, лучше всего подойдут новогодние узоры на окна.

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Декор только в одной комнате

Часто можно увлечься украшением комнаты, в которой стоит елка, и забыть об остальной квартире. В этом случае возникает дисгармония и незавершенность.

Как исправить



Позаботьтесь о деталях / Фото Pinterest

Продумайте сценарий оформления, который соединит праздничным декором весь дом. Например, вы выбрали красные и зеленые украшения для елки. В этом случае можно повесить в прихожей красно-зеленый венок на входную дверь, подобрать полотенца тех же оттенков для ванной и кухни, поставить на стол цветные свечи и накинуть на кровать яркий плед.