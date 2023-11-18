Если установить люстру слишком высоко, то она потеряется среди других элементов дизайна. Если повесить слишком низко, люстра может мешать и даже быть опасной. Дизайнеры интерьера рассказали, как сделать все правильно.

Обратите внимание Покупка строящегося жилья через форвардные контракты: как это работает

На каком расстоянии установить люстру

Общий совет состоит в том, что свет должен висеть примерно на 1 метр над обеденным столом. "Нижняя часть светильника должна висеть чуть выше линии глаз, чтобы она не мешала смотреть на людей напротив", – говорит дизайнер Саймон Темпрелл.

Однако не все так однозначно, а зависит от ряда факторов, среди которых размер комнаты и то, как свет выглядит пропорционально пространству. Дизайнер интерьеров Сьюзан Саттер считает, что "в идеале нижняя часть светильника должна свисать на 76 – 90 сантиметров над стандартной столешницей высотой 70 сантиметров.



Выбирайте то расстояние, которое считаете удобным / Фото Project Phillip Thomas

Однако некоторые дизайнеры интерьера предлагают вешать светильники на большей высоте, что доказывает, что единого правила не существует. "100 – 115 сантиметров – это типичная высота между люстрой и столом", – считают специалисты.

Из опыта дизайнеры приходят к выводу, что чем выше потолок, тем больше свободного пространства клиенты хотят оставить между длинной люстрой и столом.

Если высота потолка 2,4 метра, то лучше повесить стандартную люстру правило заключается в том, чтобы повесить люстру на расстояние 76 сантиметров над столом. Если высота составляет 3 метра, произведите расстояние в 100 – 105 сантиметров.