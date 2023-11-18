Якщо встановити люстру надто високо, то вона "загубиться" серед інших елементів дизайну. Якщо ж повісити занизько, люстра може заважати та навіть бути небезпечною. Дизайнери інтерʼєру розповіли, як усе зробити правильно.

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На якій відстані встановити люстру

Загальна порада полягає в тому, що світло має висіти приблизно на 1 метр над обіднім столом. "Нижня частина світильника повинна висіти трохи вище за лінію очей, щоб вона не заважала дивитися на людей напроти", – каже дизайнер Саймон Темпрелл.

Однак не все так однозначно, а залежить від ряду факторів, серед яких – розмір кімнати та те, як світло виглядає пропорційно до простору. Дизайнерка інтер'єрів Сьюзан Саттер вважає, що "в ідеалі нижня частина світильника повинна звисати на 76 – 90 сантиметрів над стандартною стільницею висотою 70 сантиметрів.



Обирайте ту відстань, яку вважаєте зручною / Фото Project Phillip Thomas

Однак деякі дизайнери інтер'єру пропонують вішати світильники на більшій висоті, що й доводить, що єдиного правила не існує. "100 – 115 сантиметрів – це типова висота між люстрою та столом", – вважають фахівці.

З досвіду дизайнери доходять висновку, що чим вища стеля, тим більше вільного простору клієнти хочуть залишити між довгою люстрою та столом.

Якщо висота стелі 2,4 метра, то краще повісити люстру стандартне правило полягає в тому, щоб повісити люстру на відстань 76 сантиметрів над столом. Якщо висота становить 3 метри, зробіть відстань в 100 – 105 сантиметрів.