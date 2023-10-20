Как визуально разделить спальню на две комнаты: 5 разных способов зонирования пространства
Источник:Homes & Gardens
Если вам не хватает квадратных метров или просто хотите оптимизировать большее пространство, попробуйте зонировать комнаты. Для этого необязательно делать ремонт – есть много способов визуального разделения.
Различные виды отделки стен, такие как краска, обои, текстиль и даже освещение, могут быть отличным началом для визуального разделения комнаты. Вот 5 примеров, как можно зонировать спальню.
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