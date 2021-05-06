Из небольшой кухни хочется "выжать" максимум, поэтому на ней располагается не только привычный гарнитур, но и удобная зона приема пищи и даже отдыха. Как разместить диван в кухне-гостиной – читайте ниже.

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3 идеи, как разместить диван в кухне-гостиной

1. Спинкой к гарнитуру

В кухне-гостиной диван может стать центральным элементом. Для этого его можно поставить спинкой к гарнитуру. Таким образом, пространство визуально будет поделено на две зоны — приготовления пищи и отдыха. Учитывайте, что в подобном варианте диван должен эстетично выглядеть со всех сторон.

Такой вариант – самый распространенный в кухнях-гостиных / Фото pinterest

2. Диван – продолжение гарнитура

Если помещение вытянутой формы, его можно разделить на все зоны. В одной будет располагаться гарнитур, во второй – диван и телевизор. Такое решение отлично подойдет для семей с детьми, ведь пока мама готовит, они могут играть в зоне отдыха. Главное – правильно рассчитать все нюансы, чтобы подобрать мебель нужного размера.

Диван может стать продолжением гарнитура / Фото pinterest

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3. У стола

Диван также можно установить непосредственно возле стола. Это позволит использовать меньше стульев. Важно: обратите внимание на высоту дивана, она должна подходить к столу, который вы используете.

Высота дивана должна быть комфортной для всех членов семьи / Фото pinterest