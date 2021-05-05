В квартирах различают три вида планировки. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Последнее время квартиры со свободной планировкой становятся популярнее у застройщиков и покупателей. Но квартиры на вторичном рынке дешевле и чаще всего имеют закрытую планировку, где комнаты разделены стенами. Мы рассмотрим важный вопрос, какую планировку квартиры выбрать и не прогадать,

– отметила Морозова.

Как выбрать планировку

По словам дизайнера интерьера, каждый вид планировки имеет свои преимущества и недостатки. Однако выбор зависит от образа жизни владельцев, состава семьи, характера и привычек.

3 варианта планировки

закрытая; открытая; закрытая с совмещением кухни и гостиной.

Закрытая планировка отлично подходит для большой семьи, включающей 2-3 поколения, поклонников уединения и консерваторов. В таком решении каждая комната абсолютно изолирована друг от друга. Квартиры с подобными планировками есть в зданиях разного возраста.

Чем старше дом, тем меньше и уже в нем будет кухня. Также пережитком прошлого считается проходная гостиная, которая не может полностью функционировать, как обособленное помещение,

– уточнила дизайнер интерьера.

Открытая планировка чаще всего выбирается с людьми, у которых бюджет ограничен или наоборот позволяет реализовать любые решения.

Открытая планировка чаще всего встречается в новостройках / Фото pinterest

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Получается своеобразный "открытый космос", который выглядит более просторным, чем есть на самом деле. Единственное, на что опирается дизайнер при создании такого жилья – личные представления хозяина о том, что требуется ему и гостям,

– пояснила Виктория Морозова.

Компромиссная планировка – самый рациональный вариант, по словам дизайнера интерьера. В этом случае кухня, гостиная и столовая соединяются, а приватная часть остается изолированной. В такой квартире пространство воспринимается более просторным.

В компромиссной планировке объединяют кухню с гостиной и столовой / Фото pinterest