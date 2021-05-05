Для того чтобы он не стал "лишним" в интерьере, важно учесть некоторые нюансы. Полезными советами поделилась дизайнер интерьера Виктория Файнблат.
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Телевизор – не только источник информации, но и элемент интерьера. Но как вписать его в общую стилистику вашего жилища?
– отметила Файнблат.
Как вписать телевизор в стиль квартиры
В гостиной
По словам дизайнера интерьера, идеальный вариант для телевизора – тумба у стены или в нише шкафа. В таком случае места для сидения следует сделать в форме полукруга. Расстояния до экрана должно составлять минимум 1,5 метра. Высота от пола до телевизора – от 1 метра. Не рекомендуется располагать телевизор экраном к окну – солнечный свет будет создавать блики и мешать комфортному просмотру.
Расстояние к телевизору должно быть не менее, чем 1,5 метра / Фото pinterest
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Телевизор в спальне
Удачное решение – телевизор на высоте напротив кровати. В таком случае тело не будет уставать, а шея останется в расслабленном положении.
На кухне
Для использования телевизора на кухне, самое важное – подобрать место, чтобы обезопасить его от жира и воды. Также телевизор нельзя ставить на холодильник. По словам дизайнера интерьера, вибрации плохо сказываются на технике. Если позволяет планировка, ТВ лучше установить в нише или же использовать кронштейны для крепления на стене.
Телевизор не должен находиться возле плиты, крана и на холодильнике / Фото pinterest
Соблюдайте расстояние не меньше полутора метров. Рекомендуется также его располагать на уровне глаз. А так как обычно на кухне хозяйке больше стоят за рабочим столом, то и телевизор размещайте выше с учетом этого,
– резюмировала Виктория Файнблат.