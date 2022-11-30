Реформа градостроительства: Шуляк опровергла 8 главных мифов о законопроекте №5655

Парламент готовится принять во втором чтении законопроект №5655, призванный реформировать градостроительство, диджитализировать отрасль и устранить коррупционные риски в области. Однако документ успел обрасти большим количеством мифов.

Как рассказала председатель партии "Слуга народа" Олена Шуляк, сегодня принятие соответствующего законопроекта особенно важно. В первую очередь из-за того, что множество украинцев работают над восстановлением собственного жилья и сталкиваются с несовершенством градостроительного законодательства, неэффективным государственным регулированием и коррупцией на местах.

Стоит знать Льготная ипотека "єОселя": как получить кредит на готовую квартиру и строящееся жилье

Однако, по мнению Шуляк, отдельные участники строительного рынка чувствуют угрозу из-за инициированных изменений, поскольку законопроект №5655 не оставит места коррупции в сфере градостроительства. Поэтому появился ряд мифов, которыми хотят доказать, что менять ничего не нужно.

Миф 1. Новый закон создаст условия для коррупции в строительной сфере

Шуляк отмечает, что прозрачность будет обеспечиваться благодаря глобальной цифровизации всех процессов.

"Компьютер взяток не берет – именно из этого принципа мы исходили, принимая безотлагательный президентский закон, чтобы запустить Единую государственную электронную систему строительства (ЕГЭСБ) еще в 2019 году. Техническую часть быстро реализовало Министерство цифровой трансформации при поддержке проекта USAID/UK aid" Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах "TAPAS" и в сотрудничестве с Фондом "Восточная Европа", – объясняет депутат.

Она добавляет, что в нем работают все участники строительного рынка – от заказчиков и разработчиков проектной документации до нотариусов, представителей органов местного самоуправления и даже правоохранительных органов. любой документ в сфере строительства оформляется в электронном формате с цифровой подписью. Это позволяет идентифицировать выдавшего его человека и в случае нарушения привлечь к ответственности.

Миф 2. Общественность не сможет контролировать застройку

Сейчас мы пытаемся найти баланс, чтобы община была полноценным участником строительного процесса, а застройщик не мог использовать в своих интересах подставных людей.

– рассказывает Шуляк.

Она добавляет, что документ предусматривает привлечение к обсуждениям представителей общественных объединений лиц с инвалидностью, это один из необходимых шагов для того, чтобы наше общество действительно стало безбарьерным. К слову, общественное обсуждение может относиться к разработанным проектам градостроительной документации на местном уровне: комплексным планам, генеральным планам населенных пунктов и детальным планам территорий.

Миф 3. Местные власти не будут влиять на самочинное строительство

Шуляк убеждена, что местные власти должны реагировать на нарушения, и законопроект №5655 обязывает их это делать, в частности, проводить непрерывный мониторинг застройки. Более того – документ предоставляет для этого широкие полномочия, вплоть до демонтажа незаконного строительства без решения суда.

Также застройку будут проверять, если по результатам автоматического программного анализа в е-системе объект имеет высокий уровень риска.

Это будет не просто право, а обязанность местных властей,

– подчеркивает депутат.

Миф 4. Законопроект недостаточно четко определяет, что такое самочинное строительство

Законопроект четко определяет, что такое самовольное строительство. Согласно ему, это начало работ:

на земельном участке, отводимом не для этой цели;

без получения права на выполнение строительных работ;

с нарушением установленной законом предельно допустимой этажности объекта;

с существенными нарушениями проектной документации на строительство (превышение этажности, нарушение градостроительных условий и ограничений).

Миф 5. Сужение полномочий архитекторов приведет к злоупотреблениям в строительстве

Законопроект предлагает раскрывать личность архитектора, стоящего за проектом. С одной стороны, это позволит специалистам работать на свою репутацию и иметь больше заказчиков, считает Шуляк.

"И это справедливо. Потому что во что превращаются наши города, проектируют архитекторы. Они первые, кто осознает нецелесообразность новостройки, но сознательно идут на такой архитектурный авантюризм через деньги. Обидно, ведь с первых лет Независимости Национальный союз архитекторов не сделал ничего, чтобы сделать невозможным создание неэстетических и незаконных объектов, а просто выполняла заказы", – констатирует она.

Актуально Коммуникации как часть восстановления: КН РИЭЛ об опыте фиксации повреждений в столичном ЖК

Миф 6. Будущий закон нарушает авторские права архитекторов

На самом деле, речь идет лишь о том, что существенным условием договора о разработке проектной документации на строительство является четкое требование: кто уполномочен осуществлять авторский надзор в определенных случаях. Это возможно только в следующих случаях:

физическое лицо-разработчик проектной документации является недееспособным или пропавшим без вести, или умерло;

юридическое лицо-разработчик проектной документации на строительство ликвидировано;

у физического лица-разработчика проектной документации нет сертификата исполнителя отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры;

Во всех этих случаях алгоритм действий следует регулировать на договорных началах. То есть это будет решаться исключительно по усмотрению сторон, где одной из них является архитектор.

Миф 7. Частные структуры контроля за строительством – это коррупционный риск

Новый законопроект предполагает, что функции контроля могут выполнять не только государственные, но и частные структуры.

К тому же, в законопроекте есть предохранитель от того, чтобы застройщики не создавали собственных частных контролеров.

Мы четко прописали: контроль над объектом невозможен, если у застройщика или генподрядчика есть совместный бенефициар с частным контролером,

– добавляет Шуляк.

Миф 8. Против законопроекта выступает все архитектурное сообщество

Шуляк рассказала. что против законопроекта №5655 выступает кучка функционеров из Национального союза архитекторов Украины (НСАУ). В то же время от архитекторов-практиков, проектировщиков, инженеров технадзора, экспертов и других нет жесткой критики. Депутат объясняет это тем, что с 2011 года в Украине действует монополия на сертификацию архитекторов: каждый специалист должен раз в 5 лет пройти повышение квалификации и получить сертификат.

Однако сделать это можно только в одной единственной частной структуре – ООО "Учебно-экспертный центр НСАУ". Да, именно того Союза архитекторов, который так горячо выступает против частного контроля.

Мы, авторы законопроекта 5655, как и журналисты-расследователи, выступаем против любой монополии: малой или большой, государственной или частной. Потому что любая монополия всегда приводит к коррупции,

– подчеркивает Шуляк.

Поэтому основой нашего законопроекта является цифровизация и полное уничтожение монополии при выдаче разрешительных документов. Это поможет Украине качественно реформировать систему и уничтожить взяточничество в градостроительстве.