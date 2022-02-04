Рекордное подорожание: сколько стоит недвижимость во Львове
Источник:Zaxid.net
В начале февраля, по сравнению с январскими ценами, средняя стоимость жилья во Львове выросла до 22 200 гривен за квадратный метр. Это на 500 гривен больше, чем в прошлом месяце.
Об изменениях сообщили специалисты портала о новостройках ЛУН, отмечая, что в течение месяца в цене выросли все форматы жилья. Собрали самое важное.
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Распределение цен по районам
Во Львове самые дорогие квадраты в центре города. В спальных районах можно найти квартиру дешевле в среднем на 17 тысяч.
Во Львове самые дорогие квадраты в центре города: за метр в Галицком районе просят в среднем 43 100 гривен, что на рекордные 7 600 гривен дороже, чем в январе. Самое дешевое жилье сейчас в Сыхивском районе – 25 900 гривен за квадрат,
– говорится в отчете портала.
Какие сегменты дорожали быстрее всего
Отмечается, что за месяц выросли цены на все виды жилья:
- экономкласс в среднем стоит 17 000 гривен за метр квадратный,
- комфорт – 21 000 гривен за метр квадратный,
- бизнес – 29 400 гривен за метр квадратный,
- премиум – 38 900 гривен за квадратный метр.
Сейчас эксперты не дают однозначного ответа, чего ждать дальше. Часть из них считает, что к концу года рынок недвижимости вырастет еще на 12%. В то же время, никто не исключает форс-мажорных обстоятельств, которые могут обрушить экономику и покупательную способность украинцев.Напомним, что за 2021 год средняя цена на квадратный метр жилья в новостройках во Львове выросла от 18 300 до 20 900 гривен, минимальная – с 12 500 до 14 000 гривен. Это первое существенное удорожание львовской недвижимости с 2014 года.