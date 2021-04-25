Для этого важно продумать некоторые моменты. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Ирина Бодак.
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Практичный санузел: что учесть
- Не рекомендуется использовать на полу глянцевую плитку – на ней можно поскользнуться. Также, по словам дизайнера интерьера, не лучшим вариантом считается слишком рельефная плитка. Это связано с тем, что ее трудно мыть.
- В санузле обязательно должны быть места для хранения (текстиля, бытовой химии, инвентаря и др.)
Также важно не забыть о принудительной вытяжке, которую лучше подключить на отдельную клавишу выключателя,
– отметила Ирина Бодак.
Места для хранения – один из основных моментов практичной ванной / Фото pinterest
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- В небольших санузлах необходимо заранее и четко продумать проходы, а также промерить открывания дверей.
- Не забудьте о розетках под технику: стиральную машину, полотенцесушитель и др. А также обязательно 1-2 свободных розетки у зеркала.
Избегайте глянцевой плитки для пола / Фото pinterest
- В санузле должно быть достаточное количество освещения.
Стоит обратить внимание на светильники для влажных помещений, имеющих ир 44, но иногда допускается использование обычных светильников (только в том случае, если присутствует мощная вытяжка и не будет прямого контакта с водой). Однако следует понимать, если использовать обычные светильники, то они прослужат гораздо меньше времени,
– резюмировала Ирина Бодак.
Продумайте освещение в санузле / Фото pinterest