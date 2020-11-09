Перед тем как планировать ремонт в небольшой квартире, необходимо составить список обязательных работ, а также перечень стоп-идей.

Чего нельзя делать в маленьком жилье, чтобы оно не стало неуютной коморкой, рассказывает Недвижимость 24.

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Массивная мебель

В небольших помещениях гармонично смотрится изящная и компактная мебель. Не стоит использовать массивные предметы из тяжелых материалов (например, чугуна).

Избегайте массивной мебели в небольших квартирах / Фото legko

Тьма

В маленьком помещении должно быть много света – это залог успешного ремонта. Хорошее освещение сделает комнату просторнее, свободнее и свежее.

Планируйте дополнительное освещение на этапе ремонта / Фото klubstroitelei

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Ступеньки

Многоуровневый пол в маленькой квартире превратит вашу жизнь в испытание, особенно ночью. В целях безопасности не рекомендуется прибегать к таким решениям в небольших помещениях. Если вы хотите зонировать часть жилья – выберите другой способ, например, освещение, или перегородки.

Многоуровневый пол – плохая идея для маленькой квартиры / Фото roomester

"Богатый" декор

Довольно часто попытки декорировать квартиру заканчиваются перегрузом лишними деталями. Для маленькой квартиры оптимально выбрать несколько элементов декора, которые будут соответствовать стилистике жилья и цветовой гамме. Не перегружайте интерьер ненужными предметами – это создает эффект захламленности и отвлекает внимание от главного.

Не используйте лишний декор в интерьере / Фото interiorexplorer

Тяжелые шторы

Не перегружайте небольшую квартиру тяжелым текстилем, в частности, шторами. В тренде – легкие ткани, которые придают помещению свежести и простора. Массивные и темные шторы, напротив же, могут "съедать" пространство и зрительно делать жилье еще меньше.

Такой вид текстиля актуален для жилья большой площади / Фото vashinterier