Ремонт в маленькой квартире: чего нельзя делать
Перед тем как планировать ремонт в небольшой квартире, необходимо составить список обязательных работ, а также перечень стоп-идей.
Чего нельзя делать в маленьком жилье, чтобы оно не стало неуютной коморкой, рассказывает Недвижимость 24.
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Массивная мебель
В небольших помещениях гармонично смотрится изящная и компактная мебель. Не стоит использовать массивные предметы из тяжелых материалов (например, чугуна).
Избегайте массивной мебели в небольших квартирах / Фото legko
Тьма
В маленьком помещении должно быть много света – это залог успешного ремонта. Хорошее освещение сделает комнату просторнее, свободнее и свежее.
Планируйте дополнительное освещение на этапе ремонта / Фото klubstroitelei
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Ступеньки
Многоуровневый пол в маленькой квартире превратит вашу жизнь в испытание, особенно ночью. В целях безопасности не рекомендуется прибегать к таким решениям в небольших помещениях. Если вы хотите зонировать часть жилья – выберите другой способ, например, освещение, или перегородки.
Многоуровневый пол – плохая идея для маленькой квартиры / Фото roomester
"Богатый" декор
Довольно часто попытки декорировать квартиру заканчиваются перегрузом лишними деталями. Для маленькой квартиры оптимально выбрать несколько элементов декора, которые будут соответствовать стилистике жилья и цветовой гамме. Не перегружайте интерьер ненужными предметами – это создает эффект захламленности и отвлекает внимание от главного.
Не используйте лишний декор в интерьере / Фото interiorexplorer
Тяжелые шторы
Не перегружайте небольшую квартиру тяжелым текстилем, в частности, шторами. В тренде – легкие ткани, которые придают помещению свежести и простора. Массивные и темные шторы, напротив же, могут "съедать" пространство и зрительно делать жилье еще меньше.
Такой вид текстиля актуален для жилья большой площади / Фото vashinterier
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