Перед тим як планувати ремонт у невеликій квартирі, необхідно скласти список обов'язкових робіт, а також перелік стоп-ідей.

Чого не можна робити у маленькому житлі, щоб воно не стало незатишною комірчиною, розповідає Нерухомість 24.

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Масивні меблі

У невеликих приміщеннях гармонійно виглядають витончені і компактні меблі. Не варто використовувати масивні предмети з важких матеріалів (наприклад, чавуну).

Уникайте масивних меблів у невеликих квартирах / Фото legko

Темрява

У маленькому приміщенні має бути багато світла – це запорука успішного ремонту. Гарне освітлення зробить кімнату просторішою, вільнішою і свіжою.

Плануйте додаткове освітлення на етапі ремонту​ / Фото klubstroitelei

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Сходинки

Багаторівнева підлога у маленькій квартирі перетворить ваше життя на випробування, особливо вночі. З метою безпеки не рекомендується вдаватися до таких рішень у невеликих приміщеннях. Якщо ви хочете зонувати частину житла – виберіть інший спосіб, наприклад, освітлення, або перегородки.

Багаторівнева підлога – погана ідея для маленької квартири / Фото roomester

"Багатий" декор

Досить часто спроби декорувати квартиру закінчуються перевантаженням зайвими деталями. Для маленької квартири оптимально вибрати кілька елементів декору, які будуть відповідати стилістиці житла і колірній гамі. Не перевантажуйте інтер'єр непотрібними предметами – це створює ефект захаращеності та відволікає увагу від головного.

Не використовуйте зайвий декор в інтер'єрі / Фото interiorexplorer

Важкі штори

Не перевантажуйте невелику квартиру важким текстилем, зокрема, шторами. У тренді – легкі тканини, які надають приміщенню свіжості і простору. Масивні і темні штори, навпаки ж, можуть "з'їдати" простір і візуально робити житло ще меншим.

Такий вид текстилю актуальний для житла великої площі​ / Фото vashinterier