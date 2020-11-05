В погоне за модными тенденциями и желанием сделать жилье стильным, многие используют приемы, которые доставляют неудобства и хлопоты.

Каких решений стоит избегать в интерьере квартир и домов, рассказывает Недвижимость 24.

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Ковер на кухне

В последние годы ковер в интерьере кухни стал трендом. Однако это очень спорное решение с точки зрения практичности. Да, комфортно сидеть за столом, опускать ноги в теплый ворс ковра, однако нужно учесть, что кухня – то место, где всегда есть грязь, крошки, кусочки пищи. Довольно часто они падают на пол и попадают в тот самый приятный ворс. Даже в идеально чистом доме, ковер придется чистить постоянно. Также не стоит забывать, что во время приготовления пищи, на него могут попадать жирные брызги.

Ковер на кухне – красивое, но непрактичное решение / Фото dizainexpert

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Стеклянная перегородка между спальней и санузлом

Еще один популярный прием, который часто встречается в домах и номерах отелей. Выглядит такой дизайн очень стильно и красиво, но не стоит забывать о практичности подобного решения. Если в доме проживает один человек – это можно оправдать, но если это большая семья, прозрачные перегородки смотрятся, как минимум, странно. Никто не захочет наблюдать за интимными процессами кого бы то ни было.

Прозрачная переродка – прием, который подойдет не всем / Фото sivstroy

Отдельно стоящая ванна

Дизайнеры часто используют такой вид ванн. Он выглядит стильно и лаконично, но есть и недостатки. Подобное решение актуально для просторных помещений, ведь в маленькой комнате в такой ванной не будет где и развернуться. Также к подобным моделям достаточно проблематично подвести все нужные коммуникации. Нужно учитывать, что сифон и система водоотведения будут на поверхности, поэтому должны презентабельно выглядеть.

Кроме того, за отдельно стоящей ванной нужен специальный уход (этого требует поверхность материала), а после каждого использования, придется мыть все вокруг. Есть недостаток и для любителей принять душ – с такой ванной это невозможно.

Отдельно стоящая ванна – красиво, но непрактично / Фото expert.agromat