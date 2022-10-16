По мнению экспертов, лучше всего с функцией создания уюта справляются лавандовый, песочный, травяной, терракотовый оттенки. Как их миксовать, чтобы добиться желаемого эффекта – дальше.

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Розовый и бежевый

Для создания уютной атмосферы хорошо подходит сочетание приглушенных розовых и бежевых оттенков. Особенно успешно они украшают матовые фактурные поверхности: декоративные панели и изголовье. Чаще это решение используют для спален, выполненных в неоклассике.



5 гармоничных цветовых сочетаний в интерьере спальни / Фото treehouse

Поскольку розовый и бежевый не конкурируют между собой, цвета можно использовать 50/50, однако уместны и другие пропорции. Для создания акцентов можно использовать золотой, серый и чёрный.

Розовый, лавандовый и бежевый

Это идеальное решение для тех, кто хочет создать небанальную палитру без ярких акцентов. Впрочем, важно помнить, что оба оттенка следует сочетать с холодным тоном белого. На практике его можно использовать на потолке, на основе кровати, ковра или штор.



5 гармоничных цветовых сочетаний в интерьере спальни / Фото home-designing

В то же время теплые оттенки здесь не уместны. Они будут конкурировать с нежными бежевым лавандовым и розовым.

Песочный и серый

Чтобы создать визуально теплую и мягкую цветовую гамму в спальне, попробуйте сочетать песочный бежевый и серый цвета. Вы получите теплый, но при этом спокойный интерьер, который будет уютно выглядеть даже в пасмурную погоду.



5 гармоничных цветовых сочетаний в интерьере спальни / Фото rushi

Дизайнеры советуют следить за тем, чтобы совпадала глубина и насыщенность этих двух оттенков. Тогда удастся добиться эффекта плавного перетекания одного цвета в другой.

Травяной и розово-терракотовый

Природные оттенки, например травяной и приглушенный терракотовый, помогут избежать банальных сочетаний и создадут ненавязчивое чувство яркости.



5 гармоничных цветовых сочетаний в интерьере спальни / artisanfarmacy

За основу следует взять зеленый, а для акцентов использовать терракотовый. Для этого достаточно подобрать один массивный элемент с розовым подтоном, а для отделки стен использовать травяной цвет.

Серый и зеленый

Классическое соединение темно-серого и насыщенного зеленого подойдет тем, кто любит выдержанную классику. При этом важно соблюдать один тон, чтобы интерьер выглядел целостно.



5 гармонических цветовых сочетаний в интерьере спальни / 3dinteriores

Для акцентов в такой спальне можно использовать черный или белый цвет. А чтобы добавить тепла, следует использовать бежевый.