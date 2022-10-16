На думку експертів, найкраще із функцією створення затишку справляються лавандовий, пісочний, трав'яний, теракотовий відтінки. Як їх міксувати, щоб добитися бажаного ефекту – далі.

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Рожевий та бежевий

Для створення затишної атмосфери добре підходить поєднання приглушеного рожевого та бежевого відтінків. Особливо вдало вони прикрашають матові фактурні поверхні: декоративні панелі та узголів'я. Найчастіше це рішення використовують для спалень, виконаних у неокласиці.



5 гармонійних поєднань кольорів в інтер'єрі спальні / Фото treehouse

Оскільки рожевий та бежевий не є конкурують між собою, кольори можна використовувати 50 / 50, проте доречні й інші пропорції. Для створення акцентів можна використовувати золотий, сірий та чорний.

Рожевий, лавандовий та бежевий

Це ідеальне рішення для тих, хто прагне створити небанальну палітру без яскравих акцентів. Утім, важливо пам'ятати, що обидва відтінки варто поєднувати із холодним тоном білого. На практиці його можна використати на стелі, основі ліжка, килиму чи штор.



5 гармонійних поєднань кольорів в інтер'єрі спальні / Фото home-designing

Водночас теплі відтінки тут не доречні. Вони будуть конкурувати з ніжними лавандовим, рожевим та бежевим.

Пісочний та сірий

Щоб створити візуально теплу та м'яку кольорову гаму у спальні, спробуйте поєднання пісочний бежевий та сірий кольори. Ви отримаєте теплий, але при цьому спокійний інтер'єр, який матиме затишний вигляд навіть у похмуру погоду.



5 гармонійних поєднань кольорів в інтер'єрі спальні / Фото rushi

Дизайнери радять слідкувати за тим, щоб збігалися глибина та насиченість цих двох відтінків. Тоді вдасться досягти ефекту плавного перетікання одного кольору в інший.

Трав'яний та рожево-теракотовий

Природні відтінки, наприклад трав'яний та приглушений теракотовий, допоможуть уникнути банальних поєднань та створять ненав'язливе відчуття яскравості.



5 гармонійних поєднань кольорів в інтер'єрі спальні / artisanfarmacy За основу слід взяти зелений, а для акцентів використати теракотовий. Для цього достатньо підібрати один масивний елемент з рожевим підтоном, а для обробки стін використати трав'яний колір.

Сірий та зелений

Класичне поєднання темно-сірого та насиченого зеленого підійде тим, хто полюбляє витриману класику. При цьому важливо дотримуватися одного тону, щоб інтер'єр виглядав цілісно.



5 гармонійних поєднань кольорів в інтер'єрі спальні / 3dinteriores

Для акцентів у такій спальні можна використовувати чорний чи білий. А щоб додати тепла, слід використати бежевий.