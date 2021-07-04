Универсальные приемы помогут быстро найти покупателя. Как подготовить квартиру перед продажей – читайте далее.

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Состояние

Квартиры покупают в любом состоянии, даже без ремонта. Однако в таком случае цена должна быть существенно ниже рыночной. Если же хочется получить хорошую сумму за жилье, следует привести его в порядок. Можно сделать косметический ремонт, обставить квартиру бюджетной мебелью, освежить потолок и стены, покрасить батареи. Это ускорит поиск "своего" покупателя.

Странный ремонт

Необычные решения в интерьере, например, устаревшие арки, имитация кирпича и пр. повлияют на сроки продажи. Дело в том, что подобные решения понравятся не всем. Оптимальный вариант – продавать жилье в нейтральном виде. Светлые стены, минимум мебели, ковров и пр. – то, что придаст помещению свободы и ускорит продажу.

Нейтральный ремонт позволит скорее продать недвижимость / Фото Pixabay

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Освещение

Если в квартире плохое освещение – это испортит впечатление о недвижимости. Для того чтобы улучшить ситуацию, необязательно начинать ремонт. Иногда достаточно убрать плотные темные шторы, помыть окна и поставить пару торшеров.

Старые элементы

Если в квартире остались предметы подобные бабушкиному ковру, старый диван, испорченная мебель – постарайтесь от них избавиться. Эти элементы не только оттолкнут покупателя, но и привлекут внимание к другим аспектам. Например, к проводке, сантехнике и пр.

Продавая квартиру, не забудьте протереть пыль, вымыть окна и зеркала, а также создать свежий запах в помещении.