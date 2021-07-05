Агент по недвижимости внезапно стал долларовым миллиардером: что произошло

В США агент по недвижимости Даррен Джеймс обнаружил на своем счету в банке 50 миллиардов долларов (1,36 триллиона гривен). Это произошло из-за ошибки банковского сотрудника.

Семья риелтора в течение нескольких дней числилась долларовыми миллиардерами. Подробнее – читайте далее.

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Как риелтор стал миллиардером в США

Это не ошибка одного или двух нулей. Похоже, кто-то уснул на клавиатуре,

– отметил риелтор.

По его словам, первое, что пришло на ум, – появление богатого родственника, который оставил наследство.

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Как деньги пропали со счета

Даррен Джеймс рассказал, что спустя несколько дней деньги исчезли со счета. Что именно произошло – семья не знает до сих пор.

Мы пытаемся выяснить, что случилось, как это произошло. Мы знаем, что такая ситуация была не только у нас. Беспокоит тот факт, что мой счет скомпрометирован, а банк мне даже не позвонил,

– добавил агент по недвижимости.

Риелтор пошутил, что кто-то из сотрудников банка уснул на клавиатуре / Фото Pixabay