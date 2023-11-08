5 способов, как создать роскошный и привлекательный дизайн в ванной комнате

Конечно, ванные комнаты должны быть очень практичны, но это не значит, что они не могут выглядеть красиво и роскошно. Если подобрать правильные детали, ванная комната станет вашим местом отдыха и вдохновения.

Дизайнеры интерьера поделиться легкими и бюджетными идеями, добавляющими роскоши в ванную комнату. От эффектных обоев до красивого зеркала – выберите то, что вам нравится.

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Красивое освещение

Два настенных бра над деревянным туалетным столиком / Фото Sophia Mavrides

Много хорошего текстиля

Полотенца, плетеные корзины и ковер добавляют тепло / Фото John Merkl

Интересные обои

Цветочные обои оказывают существенное влияние на атмосферу в ванной / Фото Barlow & Barlow

Стильное зеркало

Уникальный дизайн зеркала, быстро привлекающий внимание / Фото Megan Evan Interiors

Оригинальные произведения искусства

В ванной теперь часто вешают картины / Фото Mary Wadsworth