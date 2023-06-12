Идеи роскошной ванной комнаты: пять элегантных дизайнов на любой вкус

Идеи роскошной ванной комнаты пригодятся, если вы хотите, чтобы это помещение выглядело дорогим и роскошным в вашем доме. Хотя все привычки к тому, что ванна только функциональна, она также должна быть хороша.

Независимо от того, планируете ли вы обновить свою ванную комнату или сделать ее похожей на спа, сейчас доступен широкий выбор роскошных идей на любой вкус. Доступно все и даже больше: от цветов и материалов до отделки и отделки.

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Эти идеи помогут вам создать ванную свою мечту. Вот 5 советов-дизайнов, откуда можно почерпнуть вдохновение.

Устройте ванную в парижском стиле

Парижский дизайн в ванной / Фото James Merrell

Повесьте картины

Ванна – это тоже место для творчества / Фото Penny Morrison

Выбирайте деревянную мебель для тепла и уюта

Деревянная тумба в ванной комнате / Фото Future

Округленные углы в деталях смягчают дизайн



Мягкие углы в умывальнике и полках / Фото Future

Подумайте о цветной сантехнике

Цветная сантехника уже давно в тренде / Фото Davey Lighting