Идеи роскошной ванной комнаты: пять элегантных дизайнов на любой вкус
Источник:Homes & Gardens
Идеи роскошной ванной комнаты пригодятся, если вы хотите, чтобы это помещение выглядело дорогим и роскошным в вашем доме. Хотя все привычки к тому, что ванна только функциональна, она также должна быть хороша.
Независимо от того, планируете ли вы обновить свою ванную комнату или сделать ее похожей на спа, сейчас доступен широкий выбор роскошных идей на любой вкус. Доступно все и даже больше: от цветов и материалов до отделки и отделки.
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Эти идеи помогут вам создать ванную свою мечту. Вот 5 советов-дизайнов, откуда можно почерпнуть вдохновение.
Устройте ванную в парижском стиле
Повесьте картины
Выбирайте деревянную мебель для тепла и уюта
Округленные углы в деталях смягчают дизайн
Мягкие углы в умывальнике и полках / Фото Future