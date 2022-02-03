Рост цен и сокращение предложения: что происходит на рынке загородной недвижимости

Интерес к загородной недвижимости с начала пандемии коронавируса в 2020 году вырос впервые с 2008 года. Хотя, по наблюдениям эксперта рынка недвижимости Виктории Берещак в 2021 году интенсивность спроса снизилась.

В то же время столичный риелтор Богдан Маковецкий отмечает, что с ноября 2021 все меньше покупателей интересуются загородными лотами. Однако это объясняется сезонным снижением активности и резкое удорожание стройматериалов, что удорожает стоимость новостроек, делая их малодоступными для широкой аудитории.

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Эксперты наблюдают, что 45% спроса сосредотачивается на мультифункциональных проектах.

Возрос интерес девелоперов к комплексным проектам развития территорий, где, кроме жилья, создается определенная инфраструктура. Форматы, в которых имеется не менее 5 важных функций – жилищная, коммерческая, разрешительная, рекреационная, социально-бытовая – заметно выигрывают борьбу за покупателя,

– рассказывает Виктория Берещак.

Среди наиболее интересных для покупателей форматов многоквартирного сегмента загородной недвижимости Берещак называет экологические проекты с рекреационной составляющей – водоемом, парком на территории, возможностями для активных видов отдыха и спорта и лесом по соседству.

Набирают популярность нишевые малоэтажные комплексы представительского класса с персонализацией предложения, когда предлагают нестандартную планировку с большими остекленными террасами, создание лофта, объединение первого и второго этажей дома, квартиры с собственными двориками.

А еще, по словам Берещак, актуальными стали комплексы, где в рамках одной концепции объединены несколько форматов – малоэтажная застройка, таунхаусы и клубные дома. Такие типы комплексов в течение 2021 года подорожали на 25 – 35%.



Набирают популярность нишевые малоэтажные комплексы / Фото Unsplash

Популярнее стали таунхаусы. Общий объем таких предложений за последний год в Киевской области вырос на 25%, а стоимость повысилась на 30%. Большинство предложений сейчас находятся в ценовом сегменте от 1 до 2 миллионов гривен.

Загородная недвижимость на вторичном рынке

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Частные поместья на вторичном рынке также пользуются спросом. Среди критериев, наиболее привлекающих покупателей, по мнению Богдана Маковецкого:

расположение дома в коттеджных городках,

площадь от 120 до 200 "квадратов",

наличие рядом леса или водоема.

Коттеджный городок удовлетворяет потребности в инфраструктуре, уровне безопасности и обеспечивает адекватное социальное окружение. Требования к компактной площади стали актуальными на фоне роста цены на газ и ожидаемого роста стоимости электроэнергии. Из-за этого дома площадью более 400 квадратных метров простаивают без покупателя и больше года.

По новым ценам квартиры у застройщиков раскупать не спешат. Продажи идут в сегменте переуступки прав по цене, выгодной инвестору,

– делится наблюдениями независимая экспертка рынка недвижимости Ирина Луханина.

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По словам Виктории Берещак, пандемийное оживление на рынке привело к вымыванию ликвидных лотов в радиусе до 35 километров от столицы. В 2021 году предложение усадеб в качественных коттеджных городках сократилось на 22%, таунхаусов – на 16%. Вместе с ускорением инфляции это, по словам Берещака, толкало цены вверх.