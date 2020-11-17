Рулонные шторы – практичный и красивый способ оформления окон в квартирах и домах.

Как рулонные шторы выглядят в интерьере и в каких помещениях их можно использовать, рассказывает Недвижимость 24.

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Рулонные шторы Материал, закрепленный на валике в верхней части рамы. Штору можно поднимать, опускать и фиксировать на нужной высоте благодаря ручному или автоматическому механизму.

Особенности рулонных штор

Защищают помещение от прямых солнечных лучей

Ограничивают обзор с улицы

Занимают мало места

Просты в уходе – достаточно иногда протирать их влажной тряпкой

Добавляют интерьеру уюта

Широкая цветовая гамма

Возможность использовать в любом помещении

Рулонные шторы имеют массу преимуществ / Фото topdom

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Виды рулонных штор

Шторы не имеют ламелей, но маркируются по светонепроницаемости:

Стандартные – полупрозрачные.

Димаут – частично пропускающие свет.

Блэкаут – светонепроницаемые.

День-ночь – шторы с полупрозрачными и непрозрачными полосами. В закрытом виде не пропускают свет, в открытом – образуют просветы для проникновения солнечных лучей.

Механизм штор

Цепочный (открываются и закрываются вручную). Автоматический (управляются пультом).

Рулонные шторы бывают нескольких видов / Фото topdom

Рулонные шторы в интерьере

Рулонные шторы можно подобрать под любой дизайн и стиль / Фото topdom