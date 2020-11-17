Рулонные шторы в интерьере: особенности и примеры использования
Рулонные шторы – практичный и красивый способ оформления окон в квартирах и домах.
Как рулонные шторы выглядят в интерьере и в каких помещениях их можно использовать, рассказывает Недвижимость 24.
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Рулонные шторыМатериал, закрепленный на валике в верхней части рамы. Штору можно поднимать, опускать и фиксировать на нужной высоте благодаря ручному или автоматическому механизму.
Особенности рулонных штор
- Защищают помещение от прямых солнечных лучей
- Ограничивают обзор с улицы
- Занимают мало места
- Просты в уходе – достаточно иногда протирать их влажной тряпкой
- Добавляют интерьеру уюта
- Широкая цветовая гамма
- Возможность использовать в любом помещении
Рулонные шторы имеют массу преимуществ / Фото topdom
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Виды рулонных штор
Шторы не имеют ламелей, но маркируются по светонепроницаемости:
- Стандартные – полупрозрачные.
- Димаут – частично пропускающие свет.
- Блэкаут – светонепроницаемые.
- День-ночь – шторы с полупрозрачными и непрозрачными полосами. В закрытом виде не пропускают свет, в открытом – образуют просветы для проникновения солнечных лучей.
Механизм штор
- Цепочный (открываются и закрываются вручную).
- Автоматический (управляются пультом).
Рулонные шторы бывают нескольких видов / Фото topdom
Рулонные шторы в интерьере
Рулонные шторы можно подобрать под любой дизайн и стиль / Фото topdom
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