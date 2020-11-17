Небольшая гостиная может казаться просторной, свежей и уютной. Для этого нужно правильно подобрать цвета и оттенки.

Какие сочетания отлично подойдут для маленькой гостиной, рассказывает Недвижимость 24.

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Белый цвет является фаворитом в маленьких помещениях. Он визуально увеличивает пространство, добавляет уюта и свежести. Еще одно значительное преимущество этого цвета – сочетаемость с абсолютно любым оттенком.

Белый + черный

Маленькая комната отлично будет смотреться в холодном оттенке белого цвета. Этот вариант прекрасно подойдет под любое освещение и любой стиль жилья. Интерьер при этом не будет выглядеть холодным. Чтобы разбавить белый, аккуратно точечно введите классический черный. Это может быть акцентная стена, или же кресло, столик, пуф, ковер.

Обязательно продумайте дополнительное освещение в комнате, оно позволит интерьеру выглядеть еще более выигрышно. Если вы хотите яркие акценты – используйте несколько контрастных цветов в декоративных элементах. Например, желтые, оранжевые или зеленые подушки на диване разбавят интерьер и сделают его мягче.

Белый и черный – классика, которая "играет" в любом стиле и в любом помещении / Фото yellowhome

Белый + синий

Трендовое сочетание, популярность которого продолжает расти. Красивый темно-синий оттенок служит прекрасным акцентом для белого фона. Можно сделать акцентную стену (выбирайте матовую краску, она придаст помещению шика и изысканности). Также отлично смотрится темно-синяя обивка дивана, стульев, текстиль (плед, ковер или шторы). Для того чтобы сочетание не выглядело скучным, добавьте к холодному интерьеру теплый желтый цвет.

Сочетание белого и синего стало трендовым в интерьере / Фото dizajninfo

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Белый + зеленый

Сочетание белого с зеленым – вариант, который освежит гостиную, наполнит ее теплом и уютом. Важно правильно подобрать оттенок зеленого цвета – именно от него будет зависеть характер и общее восприятие комнаты. Это может быть насыщенный изумрудный, или салатовый, или просто классический зеленый. Подобные варианты отлично сочетаются с элементами из дерева. В виде декора можно использовать живые растения. Главное – не переусердствовать с яркими контрастами.

Белый и зеленый делают помещение свежим / Фото inmyroom