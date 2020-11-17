Рулонні штори – практичний і красивий спосіб оформлення вікон у квартирах і будинках.

Як рулонні штори виглядають в інтер'єрі і в яких приміщеннях їх можна використовувати, розповідає Нерухомість 24.

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Рулонні шторі Матеріал, закріплений на валу у верхній частині рами. Штору можна піднімати, опускати і фіксувати на потрібній висоті завдяки ручному або автоматичному механізму.

Особливості рулонних штор

Захищають приміщення від прямих сонячних променів

Обмежують огляд з вулиці

Займають мало місця

Прості у догляді – достатньо іноді протирати їх вологою ганчіркою

Додають інтер'єру затишку

Широка колірна гамма

Можливість використовувати в будь-якому приміщенні

Рулонні штори мають масу переваг​ / Фото topdom

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Види рулонних штор

Штори не мають ламелей, але маркуються за світлонепроникністю:

Стандартні – напівпрозорі.

Дімаут – частково пропускають світло.

Блекаут – світлонепроникні.

День-ніч – штори з напівпрозорими і непрозорими смугами. У закритому вигляді не пропускають світло, у відкритому – утворюють просвіти для проникнення сонячних променів.

Механізм штор

Ланцюговий (відкриваються і закриваються вручну). Автоматичний (управляються пультом).

Рулонні штори бувають кількох видів / Фото topdom

Рулонні штори в інтер'єрі​

Рулонні штори можна підібрати під будь-який дизайн і стиль​ / Фото topdom