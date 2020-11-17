Рулонні штори в інтер'єрі: особливості та приклади використання
Рулонні штори – практичний і красивий спосіб оформлення вікон у квартирах і будинках.
Як рулонні штори виглядають в інтер'єрі і в яких приміщеннях їх можна використовувати, розповідає Нерухомість 24.
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Рулонні шторіМатеріал, закріплений на валу у верхній частині рами. Штору можна піднімати, опускати і фіксувати на потрібній висоті завдяки ручному або автоматичному механізму.
Особливості рулонних штор
- Захищають приміщення від прямих сонячних променів
- Обмежують огляд з вулиці
- Займають мало місця
- Прості у догляді – достатньо іноді протирати їх вологою ганчіркою
- Додають інтер'єру затишку
- Широка колірна гамма
- Можливість використовувати в будь-якому приміщенні
Рулонні штори мають масу переваг / Фото topdom
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Види рулонних штор
Штори не мають ламелей, але маркуються за світлонепроникністю:
- Стандартні – напівпрозорі.
- Дімаут – частково пропускають світло.
- Блекаут – світлонепроникні.
- День-ніч – штори з напівпрозорими і непрозорими смугами. У закритому вигляді не пропускають світло, у відкритому – утворюють просвіти для проникнення сонячних променів.
Механізм штор
- Ланцюговий (відкриваються і закриваються вручну).
- Автоматичний (управляються пультом).
Рулонні штори бувають кількох видів / Фото topdom
Рулонні штори в інтер'єрі
Рулонні штори можна підібрати під будь-який дизайн і стиль / Фото topdom
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