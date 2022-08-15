Несмотря на то, что количество покупок квартир достигло 13% прошлогодних показателей, по мнению экспертов, цены на рынке вряд ли будут идти на убыль.
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Ситуация на рынке недвижимости Украины во втором квартале 2022 года
В течение второго квартала 2022 нотариусы оформили куплю-продажу 9 417 квартир. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период было заключено 73 346 сделок. То есть сделки с недвижимостью сократились почти в 8 раз, или на 87% против апреля – июня 2021 года.
Количество сделок о купле-продаже существенно сократилось / Инфографика opendatabot
В общей сложности нотариусы за указанный период оформили куплю-продажу 20 480 объектов недвижимости. Количество сделок с земельными участками во втором квартале составило 11 060. За год продажи земли сократились в 6,4 раза.
Количество сделок с землей / Инфографика opendatabot
В то же время, Украинская торговая гильдия (UTG) считает, что к концу 2022 года цены на жилье в Украине снизятся не более чем на 10% по сравнению с декабрем 2021 года. На это повлияют две противоположные тенденции – сокращение спроса и уменьшение предложения.
Также аналитики из "Опендатабота" напомнили, что сейчас в Украине работает 4 917 нотариусов. Для сравнения, к моменту полномасштабного вторжения России в Украину в феврале их было 6 560.
На что обратить внимание, покупая жилье в условиях военного положения
Чтобы купить квартиру в условиях военного положения, следует учесть несколько обновленных правил:
- Нотариальные действия по недвижимости осуществляются исключительно нотариусами, включенными в Перечень нотариусов, которыми в условиях военного положения совершаются действия по ценному имуществу.
- До июня в Украине действовал запрет на подписание договоров об отчуждении недвижимого имущества только по его расположению. Теперь удостоверить договор о купле-продаже квартиры или дома можно по месту, где находится недвижимость, месту регистрации покупателя или продавца или месту нахождения юридического лица.
- Нельзя продать недвижимость, которая находится на территории, где ведутся военные действия, входящие в Перечень территорий ограниченного доступа.
- Если вы купили, обменяли или получили в подарок недвижимость, вы не сможете отчуждать это имущество в течение месяца со дня, когда состоялась государственная регистрация права собственности на него. Мораторий на скорую перепродажу недвижимости будет продолжаться до завершения военного положения в Украине.