Несмотря на то, что количество покупок квартир достигло 13% прошлогодних показателей, по мнению экспертов, цены на рынке вряд ли будут идти на убыль.

Читайте также Новостройки Киева с лучшими видовыми квартирами

Ситуация на рынке недвижимости Украины во втором квартале 2022 года

В течение второго квартала 2022 нотариусы оформили куплю-продажу 9 417 квартир. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период было заключено 73 346 сделок. То есть сделки с недвижимостью сократились почти в 8 раз, или на 87% против апреля – июня 2021 года.



Количество сделок о купле-продаже существенно сократилось / Инфографика opendatabot

В общей сложности нотариусы за указанный период оформили куплю-продажу 20 480 объектов недвижимости. Количество сделок с земельными участками во втором квартале составило 11 060. За год продажи земли сократились в 6,4 раза.



Количество сделок с землей / Инфографика opendatabot

В то же время, Украинская торговая гильдия (UTG) считает, что к концу 2022 года цены на жилье в Украине снизятся не более чем на 10% по сравнению с декабрем 2021 года. На это повлияют две противоположные тенденции – сокращение спроса и уменьшение предложения.

Также аналитики из "Опендатабота" напомнили, что сейчас в Украине работает 4 917 нотариусов. Для сравнения, к моменту полномасштабного вторжения России в Украину в феврале их было 6 560.

На что обратить внимание, покупая жилье в условиях военного положения

Чтобы купить квартиру в условиях военного положения, следует учесть несколько обновленных правил: