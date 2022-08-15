Несмотря на то, что количество покупок квартир достигло 13% прошлогодних показателей, по мнению экспертов, цены на рынке вряд ли будут идти на убыль.

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Ситуация на рынке недвижимости Украины во втором квартале 2022 года

В течение второго квартала 2022 нотариусы оформили куплю-продажу 9 417 квартир. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период было заключено 73 346 сделок. То есть сделки с недвижимостью сократились почти в 8 раз, или на 87% против апреля – июня 2021 года.

Количество сделок о купле-продаже квартир существенно сократилось
Количество сделок о купле-продаже существенно сократилось / Инфографика opendatabot

В общей сложности нотариусы за указанный период оформили куплю-продажу 20 480 объектов недвижимости. Количество сделок с земельными участками во втором квартале составило 11 060. За год продажи земли сократились в 6,4 раза.

Количество операций с землей
Количество сделок с землей / Инфографика opendatabot

В то же время, Украинская торговая гильдия (UTG) считает, что к концу 2022 года цены на жилье в Украине снизятся не более чем на 10% по сравнению с декабрем 2021 года. На это повлияют две противоположные тенденции – сокращение спроса и уменьшение предложения.

Также аналитики из "Опендатабота" напомнили, что сейчас в Украине работает 4 917 нотариусов. Для сравнения, к моменту полномасштабного вторжения России в Украину в феврале их было 6 560.

На что обратить внимание, покупая жилье в условиях военного положения

Чтобы купить квартиру в условиях военного положения, следует учесть несколько обновленных правил:

  1. Нотариальные действия по недвижимости осуществляются исключительно нотариусами, включенными в Перечень нотариусов, которыми в условиях военного положения совершаются действия по ценному имуществу.
  2. До июня в Украине действовал запрет на подписание договоров об отчуждении недвижимого имущества только по его расположению. Теперь удостоверить договор о купле-продаже квартиры или дома можно по месту, где находится недвижимость, месту регистрации покупателя или продавца или месту нахождения юридического лица.
  3. Нельзя продать недвижимость, которая находится на территории, где ведутся военные действия, входящие в Перечень территорий ограниченного доступа.
  4. Если вы купили, обменяли или получили в подарок недвижимость, вы не сможете отчуждать это имущество в течение месяца со дня, когда состоялась государственная регистрация права собственности на него. Мораторий на скорую перепродажу недвижимости будет продолжаться до завершения военного положения в Украине.