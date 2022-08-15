Попри те, що кількість купівель квартир сягла 13% від торішніх показників, на думку експертів, ціни на ринку навряд чи йтимуть на спад.

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Ситуація на ринку нерухомості України у другому кварталі 2022 року

Впродовж другого кварталу 2022 року нотаріуси оформили купівлю-продаж 9 417 квартир. Для порівняння, минулого року за аналогічний період було вкладено 73 346 угод. Тобто операції із нерухомістю скоротилися майже у 8 разів, або на 87% проти квітня – червня 2021 року.

Кількість угод про купівлю-продаж квартир суттєво скоротилася
Кількість угод про купівлю-продаж суттєво скоротилася / Інфографіка opendatabot

Загалом нотаріуси за вказаний період оформили купівлю-продаж 20 480 об'єктів нерухомості. Кількість угод із земельними ділянками у другому кварталі становила 11 060. За рік продаж землі скоротився в 6,4 раза.

Кількість операцій із землею
Кількість операцій із землею / Інфографіка opendatabot

Водночас Українська торговельна гільдія (UTG) вважає, що до кінця 2022 року ціни на житло в Україні знизяться не більш як на 10% у порівнянні з груднем 2021 року. На це вплинуть дві протилежні тенденції – скорочення попиту та зменшення пропозиції.

Також аналітики з "Опендатабот" нагадали, що зараз в Україні працює 4 917 нотаріусів. Для порівняння, до моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому їх було 6 560.

На що звернути увагу, купуючи житло в умовах воєнного стану

Щоб купити квартиру в умовах воєнного стану, слід врахувати кілька оновлених правил:

  1. Нотаріальні дії щодо нерухомості здійснюються виключно нотаріусами, які включені до Переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються дії щодо цінного майна.
  2. До червня в Україні діяла заборона на підписання договорів про відчуження нерухомого майна тільки за його розташуванням. Тепер засвідчити договір про купівлю-продаж квартири чи будинку можна за місцем, де знаходиться нерухомість, місцем реєстрації покупця чи продавця або місцем знаходження юридичної особи.
  3. Не можна продати нерухомість, яка знаходиться на теренах, де ведуться військові дії, що входять до Переліку територій обмеженого доступу.
  4. Якщо ви купили, обміняли чи отримали у подарунок нерухомість, то не зможете відчужити це майно упродовж місяця з дня, коли відбулася державна реєстрація права власності на нього. Мораторій на швидкий перепродаж нерухомості триватиме до завершення воєнного стану в Україні.