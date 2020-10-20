Самая безопасная краска для ремонта в жилом помещении: какая она
Подбирая материалы и продукты для ремонта в квартире или доме, мы всегда определяем критерии, которым они должны соответствовать. Первый момент – конечно же, безопасность, ведь дома мы проводим около 50% своего времени.
Инновационная антимикробная краска Kolorit Argentic – это лучшее решение для жилого помещения. В чем ее особенности, рассказывает 24 канал.
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Особое внимание следует обратить на интерьерные краски линейки Home от Kolorit. Они имеют экосертификат "Живая планета", который подтверждает абсолютную безопасность и экологичность.
Безопасная краска для ремонта в квартире и доме
Kolorit Argentic – это специальная гигиеническая краска для объектов с повышенными требованиями к безопасности и гигиене, это значит, что ее можно использовать в любых помещениях – детских комнатах, садах, школах, больницах, кухнях, гостиных, пищевых производствах.
Kolorit Argentic – матовая краска, которая абсолютно устойчива к мытью, что является несомненным преимуществом. Самый большой плюс продукта – безопасность, которая обеспечивается системой Argentum Protect.
Что такое Argentum Protect
Argentum Protect – система, которая надежно защищает нас от вирусов и бактерий, находящихся на стенах квартир и домов, способствует здоровому микроклимату в помещении, убивая более 99% патогенных микроорганизмов на поверхности (кишечную палочку, белую кандиду, золотистый стафилококк, синегнойную палочку и черную плесень).
Как работает технология Argentum Protect
Наносеребро распределяется по окрашенной поверхности, поэтому при появлении там бактерий, ионы серебра проникают в ее клетку, блокируют ее ДНК и не позволяют размножаться.
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Kolorit Argentic – лучший выбор для своего дома / Фото Kolorit
Особенности и преимущества Kolorit Argentic
- за счет содержания наносеребра в составе является самой безопасной краской линейки Home;
- матовая степень блеска, что делает краску идеальной для домашних интерьеров – больше не нужно искать компромиссы между стильным видом и защитными свойствами;
- за счет системы Argentum Protect подходит для помещений с повышенными требованиями к безопасности;
- рекомендуется для использования в детских комнатах и садах, школах, больницах и местах большого скопления людей;
- содержит наносеребро, которое уничтожает более 99% бактерий, вирусов и грибков на окрашенной поверхности и способствует здоровому микроклимату в помещении;
- имеет экомаркировку "Живая планета", которая подтверждает безопасность и экологичность продукта;
- благодаря специальной системе загустителей удобна в нанесении, поэтому с ней очень удобно и приятно работать;
- профессиональная тонировка по системе Аvatint Tikkurila в более чем 50000 цветов, совместимость со всеми известными палитрами;
Kolorit Argentic – это качество, безопасность и надежность / Фото Kolorit
- стойкая к мытью и имеет 1 класс стойкости к истиранию, а значит выдерживает влажную уборку с применением дезинфицирующих средств (что очень важно в условиях нашего времени);
- эффективность краски подтверждена независимыми исследованиями в соответствии с международным стандартом ISO 22196;
- продукт очень экономный (расход с литра составляет 10 квадратных метров);
- Kolorit Argentic представлена в емкостях разного объема – от 0,9 л до 9 л. Это позволяет покупателю выбрать нужный литраж и не переплачивать.
К выбору краски для квартиры, дома или помещений с повышенными требованиями к безопасности, нужно подходить серьезно и ответственно, ведь здоровье – главная ценность в жизни. Используя Kolorit Argentic, можно быть уверенным: здоровью ничего не угрожает.