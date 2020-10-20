Подбирая материалы и продукты для ремонта в квартире или доме, мы всегда определяем критерии, которым они должны соответствовать. Первый момент – конечно же, безопасность, ведь дома мы проводим около 50% своего времени.

Инновационная антимикробная краска Kolorit Argentic – это лучшее решение для жилого помещения. В чем ее особенности, рассказывает 24 канал.

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Компания Kolorit, которая уже 18 лет существует на украинском рынке лакокрасочных материалов, заслужила доверие покупателей благодаря качественной и безопасной продукции. Kolorit – многоразовый победитель в номинациях "Бренд года", "Выбор Украины" и "Европейский знак качества".

Особое внимание следует обратить на интерьерные краски линейки Home от Kolorit. Они имеют экосертификат "Живая планета", который подтверждает абсолютную безопасность и экологичность.

Безопасная краска для ремонта в квартире и доме

Kolorit Argentic – это специальная гигиеническая краска для объектов с повышенными требованиями к безопасности и гигиене, это значит, что ее можно использовать в любых помещениях – детских комнатах, садах, школах, больницах, кухнях, гостиных, пищевых производствах.

Kolorit Argentic – матовая краска, которая абсолютно устойчива к мытью, что является несомненным преимуществом. Самый большой плюс продукта – безопасность, которая обеспечивается системой Argentum Protect.

Что такое Argentum Protect

Argentum Protect – система, которая надежно защищает нас от вирусов и бактерий, находящихся на стенах квартир и домов, способствует здоровому микроклимату в помещении, убивая более 99% патогенных микроорганизмов на поверхности (кишечную палочку, белую кандиду, золотистый стафилококк, синегнойную палочку и черную плесень).

Действие системы Argentum Protect убивает более 99% всех патогенных микроорганизмов на поверхности.

Как работает технология Argentum Protect

Наносеребро распределяется по окрашенной поверхности, поэтому при появлении там бактерий, ионы серебра проникают в ее клетку, блокируют ее ДНК и не позволяют размножаться.

Серебро – это органический антисептик, а значит натуральный и безопасный. Именно поэтому Kolorit Argentic – самая безопасная и действенная краска. Это идеальный выбор для детских комнат и садов, больниц, школ и домашнего интерьера. Она подойдет всем группам населения, в том числе тем, для кого бактерии могут быть наиболее опасными: младенцы и дети, пожилые люди, все, кто склонен к аллергическим реакциям, а также люди с пониженным иммунитетом.

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Kolorit Argentic – лучший выбор для своего дома / Фото Kolorit

Особенности и преимущества Kolorit Argentic

за счет содержания наносеребра в составе является самой безопасной краской линейки Home;

линейки Home; матовая степень блеска , что делает краску идеальной для домашних интерьеров – больше не нужно искать компромиссы между стильным видом и защитными свойствами;

, что делает краску – больше не нужно искать компромиссы между стильным видом и защитными свойствами; за счет системы Argentum Protect подходит для помещений с повышенными требованиями к безопасности;

рекомендуется для использования в детских комнатах и садах, школах , больницах и местах большого скопления людей;

, больницах и местах большого скопления людей; содержит наносеребро , которое уничтожает более 99% бактерий , вирусов и грибков на окрашенной поверхности и способствует здоровому микроклимату в помещении;

, которое , вирусов и грибков на окрашенной поверхности и способствует здоровому микроклимату в помещении; имеет экомаркировку "Живая планета", которая подтверждает безопасность и экологичность продукта;

и экологичность продукта; благодаря специальной системе загустителей удобна в нанесении , поэтому с ней очень удобно и приятно работать;

, поэтому с ней очень удобно и приятно работать; профессиональная тонировка по системе Аvatint Tikkurila в более чем 50000 цветов, совместимость со всеми известными палитрами;

Kolorit Argentic – это качество, безопасность и надежность / Фото Kolorit

стойкая к мытью и имеет 1 класс стойкости к истиранию, а значит выдерживает влажную уборку с применением дезинфицирующих средств (что очень важно в условиях нашего времени);

и имеет 1 класс стойкости к истиранию, а значит выдерживает влажную уборку (что очень важно в условиях нашего времени); эффективность краски подтверждена независимыми исследованиями в соответствии с международным стандартом ISO 22196;

в соответствии с международным стандартом ISO 22196; продукт очень экономный (расход с литра составляет 10 квадратных метров);

(расход с литра составляет 10 квадратных метров); Kolorit Argentic представлена в емкостях разного объема – от 0,9 л до 9 л. Это позволяет покупателю выбрать нужный литраж и не переплачивать.

К выбору краски для квартиры, дома или помещений с повышенными требованиями к безопасности, нужно подходить серьезно и ответственно, ведь здоровье – главная ценность в жизни. Используя Kolorit Argentic, можно быть уверенным: здоровью ничего не угрожает.