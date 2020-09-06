Краска для ремонта и аллергия: как избежать неприятностей
Аллергические заболевания стали очень распространенными среди населения в последние годы. Всплеск заболеваемости связывают с усилением аллергенной нагрузки на человека из-за загрязнения окружающей среды, а именно – атмосферного воздуха, питьевой воды, продуктов питания – химическими веществами, которые выступают аллергенами.
В Украине множество людей страдают хотя бы от одного вида аллергии. Но важно понимать, что аллергические реакции могут накапливаться – каждая новая может усиливать предыдущие.
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АллергияХроническое заболевание, вызванное нежелательной и неожиданной реакцией иммунной системы на воздействие различных веществ, таких как продукты питания, лекарства, пыльца растений,химические компоненты, яд насекомых и пр. Аллергическая реакция может вызвать различные симптомы: насморк, чихание, слезы, приступ астмы, боль в животе и даже анафилактические реакции.
Какую гипоаллергенную краску выбрать
Чтобы обезопасить себя от новых проявлений и осложнений, начиная ремонт, необходимо выбирать гипоаллергенную краску. Это позволит проживать в квартире или доме, не боясь каких-либо последствий для здоровья.
Гипоаллергенность является также важнейшим критерием при подборе красок в помещение, где будут жить дети и младенцы.
Краски Kolorit – лучшее решение для жилых помещений / Фото superdom
Всем вышеуказанным требованиям отвечают краски Kolorit и линейка Home. Это самая безопасная продукция на украинском рынке.
Линейка Home – гипоаллергенна, краски в ней имеют заключение "Ассоциации аллергологов Украины" и Института экогигиены и токсикологии о гипоаллергенности продукции.
Для ремонта в квартире и доме, рекомендуется ознакомиться с интерьерными красками линейки Home, которая состоит из 6 продуктов: Kolorit Family, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty, Kolorit History и Kolorit Argentic.
Kolorit Legenda
Глубокоматовая, изящная, идеально гладкая. Флагман линейки и самая востребованная краска. Отлично подчеркивает рельефные обои. Идеально подходит для гостиных и спален – подчеркнет любой интерьер.
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Kolorit Dynasty
Шелковисто-матовая финишная краска. Придаст текстуре поверхности стильный вид, сделает ее нежной и приятной на ощупь. Противоплесневый компонент защитит стены от плесени и грибка, а повышенная стойкость к мытью позволит обрабатывать их моющими средствами. Идеально подходит для спален, гостиных, кухонь и помещений, где существует риск появления плесени и грибка.
Kolorit Argentic
Специальная краска для помещений с повышенными требованиями к безопасности. Благодаря наносеребру в составе и системе Argentum Protect убивает более 99% патогенных микроорганизмов на стенах. Kolorit Argentic – безопасна и благодаря своим свойствам защитит детские комнаты, школы, больницы от распространения патогенных микроорганизмов. А матовая степень блеска создаст стильный интерьер.
Kolorit Family
Ультрабелая финишная краска для потолка — скрывает недостатки поверхности и делает потолок визуально выше за счет антибликового эффекта. Идеально белая. Идеально матовая. Идеальна для потолка. Краска имеет повышенную укрывистость, поэтому для идеального покрытия достаточно двух слоев.
Kolorit Idol
Сочетает все необходимые свойства для стильного интерьера во влажных комнатах: матовая степень блеска, особая стойкость к мытью и противоплесневый компонент — он предотвратит появление плесени и грибка. Благодаря этим характеристикам, гипоаллергенности и экологичности Kolorit Idol подходит для покраски стен в кухнях, ванных и помещениях, где нужна повышенная стойкость к мытью и износу.
Kolorit History
Самая практичная краска для вашего дома. Особая стойкость к мытью и противоплесневый компонент сделают помещение пригодным для любого вида деятельности. Противоплесневый компонент защитит стены от грибка и плесени, а стойкость к мытью позволит ежедневно мыть и дезинфицировать поверхность, не повреждая ее.
Безопасность и здоровье всегда должны быть на первом месте, поэтому, выбирая краску для ремонта в квартире или доме, остановитесь на гипоаллергенных вариантах линейки Home от Kolorit!