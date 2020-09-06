Аллергические заболевания стали очень распространенными среди населения в последние годы. Всплеск заболеваемости связывают с усилением аллергенной нагрузки на человека из-за загрязнения окружающей среды, а именно – атмосферного воздуха, питьевой воды, продуктов питания – химическими веществами, которые выступают аллергенами.

В Украине множество людей страдают хотя бы от одного вида аллергии. Но важно понимать, что аллергические реакции могут накапливаться – каждая новая может усиливать предыдущие.

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Аллергия Хроническое заболевание, вызванное нежелательной и неожиданной реакцией иммунной системы на воздействие различных веществ, таких как продукты питания, лекарства, пыльца растений,химические компоненты, яд насекомых и пр. Аллергическая реакция может вызвать различные симптомы: насморк, чихание, слезы, приступ астмы, боль в животе и даже анафилактические реакции.

Какую гипоаллергенную краску выбрать

Чтобы обезопасить себя от новых проявлений и осложнений, начиная ремонт, необходимо выбирать гипоаллергенную краску. Это позволит проживать в квартире или доме, не боясь каких-либо последствий для здоровья.

Гипоаллергенность является также важнейшим критерием при подборе красок в помещение, где будут жить дети и младенцы.

Краски Kolorit – лучшее решение для жилых помещений / Фото superdom

Всем вышеуказанным требованиям отвечают краски Kolorit и линейка Home. Это самая безопасная продукция на украинском рынке.

Компания Kolorit – бренд лакокрасочных материалов с 18-летней историей и известным именем. Многоразовый победитель в номинациях "Бренд года", "Выбор Украины" и "Европейский знак качества".

Линейка Home – гипоаллергенна, краски в ней имеют заключение "Ассоциации аллергологов Украины" и Института экогигиены и токсикологии о гипоаллергенности продукции.

Для ремонта в квартире и доме, рекомендуется ознакомиться с интерьерными красками линейки Home, которая состоит из 6 продуктов: Kolorit Family, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty, Kolorit History и Kolorit Argentic.

Kolorit Legenda

Глубокоматовая, изящная, идеально гладкая. Флагман линейки и самая востребованная краска. Отлично подчеркивает рельефные обои. Идеально подходит для гостиных и спален – подчеркнет любой интерьер.

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Kolorit Dynasty

Шелковисто-матовая финишная краска. Придаст текстуре поверхности стильный вид, сделает ее нежной и приятной на ощупь. Противоплесневый компонент защитит стены от плесени и грибка, а повышенная стойкость к мытью позволит обрабатывать их моющими средствами. Идеально подходит для спален, гостиных, кухонь и помещений, где существует риск появления плесени и грибка.

Kolorit – это качественная продукция, состав которой соответствует мировым нормам экологичности и безопасности. Эти краски подходят как для квартир и домов, так и для школ, детских комнат, садов и больниц.

Kolorit Argentic

Специальная краска для помещений с повышенными требованиями к безопасности. Благодаря наносеребру в составе и системе Argentum Protect убивает более 99% патогенных микроорганизмов на стенах. Kolorit Argentic – безопасна и благодаря своим свойствам защитит детские комнаты, школы, больницы от распространения патогенных микроорганизмов. А матовая степень блеска создаст стильный интерьер.

Kolorit Family

Ультрабелая финишная краска для потолка — скрывает недостатки поверхности и делает потолок визуально выше за счет антибликового эффекта. Идеально белая. Идеально матовая. Идеальна для потолка. Краска имеет повышенную укрывистость, поэтому для идеального покрытия достаточно двух слоев.

Все краски Kolorit безопасны и гипоаллергенны. Они не содержат легколетучих органических растворителей, тяжелых металлов, фенолов, алкилфенолэтоксилата и амиака.

Kolorit Idol

Сочетает все необходимые свойства для стильного интерьера во влажных комнатах: матовая степень блеска, особая стойкость к мытью и противоплесневый компонент — он предотвратит появление плесени и грибка. Благодаря этим характеристикам, гипоаллергенности и экологичности Kolorit Idol подходит для покраски стен в кухнях, ванных и помещениях, где нужна повышенная стойкость к мытью и износу.

Kolorit History

Самая практичная краска для вашего дома. Особая стойкость к мытью и противоплесневый компонент сделают помещение пригодным для любого вида деятельности. Противоплесневый компонент защитит стены от грибка и плесени, а стойкость к мытью позволит ежедневно мыть и дезинфицировать поверхность, не повреждая ее.

Безопасность и здоровье всегда должны быть на первом месте, поэтому, выбирая краску для ремонта в квартире или доме, остановитесь на гипоаллергенных вариантах линейки Home от Kolorit!