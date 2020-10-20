Підбираючи матеріали і продукти для ремонту в квартирі або будинку, ми завжди визначаємо критерії, яким вони мають відповідати. Перший момент - звичайно ж, безпека, адже вдома ми проводимо близько 50% свого часу.

Інноваційна антимікробна фарба Kolorit Argentic – це найкраще рішення для житлового приміщення. У чому її особливості, розповідає 24 канал.

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Компанія Kolorit, яка вже 18 років існує на українському ринку лакофарбових матеріалів, заслужила довіру покупців завдяки якісній і безпечній продукції. Kolorit – багаторазовий переможець у номінаціях "Бренд року", "Вибір України" і "Європейський знак якості".​

Особливу увагу слід звернути на інтер'єрні фарби лінійки Home від Kolorit. Вони мають екосертифікат "Жива планета", який підтверджує абсолютну безпеку і екологічність.

Безпечна фарба для ремонту у квартирі та будинку

Kolorit Argentic – це спеціальна гігієнічна фарба для об'єктів з підвищеними вимогами до безпеки і гігієни, це означає, що її можна використовувати у будь-яких приміщеннях – дитячих кімнатах, садах, школах, лікарнях, кухнях, вітальнях, харчових виробництвах.

Kolorit Argentic – матова фарба, яка абсолютно стійка до миття, що є безперечною перевагою. Найбільший плюс продукту – безпечність, яка забезпечується системою Argentum Protect.

Що таке Argentum Protect

Argentum Protect – система, яка надійно захищає нас від вірусів і бактерій, що знаходяться на стінах квартир і будинків, сприяє здоровому мікроклімату у приміщенні, вбиваючи більше 99% патогенних мікроорганізмів на поверхні (кишкову паличку, білу кандиду, золотистий стафілокок, синьогнійну паличку і чорну цвіль).

Дія системи Argentum Protect вбиває більше 99% всіх патогенних мікроорганізмів на поверхні.

Як працює технологія Argentum Protect

Наносрібло розподіляється по пофарбованій поверхні, тому при появі там бактерій, іони срібла проникають у її клітку, блокують її ДНК і не дозволяють розмножуватися.

Срібло – це органічний антисептик, а значить натуральний і безпечний. Саме тому Kolorit Argentic – найбезпечніша і дієва фарба. Це ідеальний вибір для дитячих кімнат і садків, лікарень, шкіл і домашнього інтер'єру. Вона підійде усім групам населення, в тому числі тим, для кого бактерії можуть бути найбільш небезпечними: немовлята і діти, люди похилого віку, всі, хто схильний до алергічних реакцій, а також люди зі зниженим імунітетом.

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Kolorit Argentic – кращий вибір для свого дому / Фото Kolorit

Особливості та переваги Kolorit Argentic

за рахунок вмісту наносрібла у складі є найбезпечнішою фарбою лінійки Home;

матова ступінь блиску , що робить фарбу ідеальною для домашніх інтер'єрів – більше не потрібно шукати компроміси між стильним виглядом і захисними властивостями;

, що робить фарбу – більше не потрібно шукати компроміси між стильним виглядом і захисними властивостями; за рахунок системи Argentum Protect підходить для приміщень з підвищеними вимогами до безпеки;

рекомендується для використання у дитячих кімнатах і садках , школах, лікарнях і місцях великого скупчення людей;

, школах, лікарнях і місцях великого скупчення людей; містить наносрібло , яке знищує більше 99% бактерій , вірусів і грибків на пофарбованій поверхні і сприяє здоровому мікроклімату в приміщенні;

, яке , вірусів і грибків на пофарбованій поверхні і сприяє здоровому мікроклімату в приміщенні; має екомаркування "Жива планета" , яке підтверджує безпеку і екологічність продукту;

, яке підтверджує безпеку і екологічність продукту; завдяки спеціальній системі загусників зручна у нанесенні , тому з нею дуже зручно і приємно працювати;

, тому з нею дуже зручно і приємно працювати; професійне тонування за системою Аvatint Tikkurila у більш ніж 50000 кольорів, сумісність з усіма відомими палітрами;

Kolorit Argentic – це якість, безпечність і надійність / Фото Kolorit

стійка до миття і має 1 клас стійкості до стирання, а це означає, що вона витримує вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів (що дуже важливо в умовах нашого часу);

і має 1 клас стійкості до стирання, а це означає, що вона витримує вологе прибирання (що дуже важливо в умовах нашого часу); ефективність фарби підтверджена незалежними дослідженнями відповідно до міжнародного стандарту ISO 22196;

відповідно до міжнародного стандарту ISO 22196; продукт дуже економний (витрата з літра становить 10 квадратних метрів);

(витрата з літра становить 10 квадратних метрів); Kolorit Argentic представлена в ємностях різного об'єму – від 0,9 л до 9 л. Це дозволяє покупцеві вибрати потрібний літраж і не переплачувати.

До вибору фарби для квартири, будинку або приміщень з підвищеними вимогами до безпеки, потрібно підходити серйозно і відповідально, адже здоров'я – головна цінність у житті. Використовуючи Kolorit Argentic, можна бути впевненим: здоров'ю нічого не загрожує.