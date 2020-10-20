Найбезпечніша фарба для ремонту в житловому приміщенні: яка вона
Підбираючи матеріали і продукти для ремонту в квартирі або будинку, ми завжди визначаємо критерії, яким вони мають відповідати. Перший момент - звичайно ж, безпека, адже вдома ми проводимо близько 50% свого часу.
Інноваційна антимікробна фарба Kolorit Argentic – це найкраще рішення для житлового приміщення. У чому її особливості, розповідає 24 канал.
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Особливу увагу слід звернути на інтер'єрні фарби лінійки Home від Kolorit. Вони мають екосертифікат "Жива планета", який підтверджує абсолютну безпеку і екологічність.
Безпечна фарба для ремонту у квартирі та будинку
Kolorit Argentic – це спеціальна гігієнічна фарба для об'єктів з підвищеними вимогами до безпеки і гігієни, це означає, що її можна використовувати у будь-яких приміщеннях – дитячих кімнатах, садах, школах, лікарнях, кухнях, вітальнях, харчових виробництвах.
Kolorit Argentic – матова фарба, яка абсолютно стійка до миття, що є безперечною перевагою. Найбільший плюс продукту – безпечність, яка забезпечується системою Argentum Protect.
Що таке Argentum Protect
Argentum Protect – система, яка надійно захищає нас від вірусів і бактерій, що знаходяться на стінах квартир і будинків, сприяє здоровому мікроклімату у приміщенні, вбиваючи більше 99% патогенних мікроорганізмів на поверхні (кишкову паличку, білу кандиду, золотистий стафілокок, синьогнійну паличку і чорну цвіль).
Як працює технологія Argentum Protect
Наносрібло розподіляється по пофарбованій поверхні, тому при появі там бактерій, іони срібла проникають у її клітку, блокують її ДНК і не дозволяють розмножуватися.
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Kolorit Argentic – кращий вибір для свого дому / Фото Kolorit
Особливості та переваги Kolorit Argentic
- за рахунок вмісту наносрібла у складі є найбезпечнішою фарбою лінійки Home;
- матова ступінь блиску, що робить фарбу ідеальною для домашніх інтер'єрів – більше не потрібно шукати компроміси між стильним виглядом і захисними властивостями;
- за рахунок системи Argentum Protect підходить для приміщень з підвищеними вимогами до безпеки;
- рекомендується для використання у дитячих кімнатах і садках, школах, лікарнях і місцях великого скупчення людей;
- містить наносрібло, яке знищує більше 99% бактерій, вірусів і грибків на пофарбованій поверхні і сприяє здоровому мікроклімату в приміщенні;
- має екомаркування "Жива планета", яке підтверджує безпеку і екологічність продукту;
- завдяки спеціальній системі загусників зручна у нанесенні, тому з нею дуже зручно і приємно працювати;
- професійне тонування за системою Аvatint Tikkurila у більш ніж 50000 кольорів, сумісність з усіма відомими палітрами;
Kolorit Argentic – це якість, безпечність і надійність / Фото Kolorit
- стійка до миття і має 1 клас стійкості до стирання, а це означає, що вона витримує вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів (що дуже важливо в умовах нашого часу);
- ефективність фарби підтверджена незалежними дослідженнями відповідно до міжнародного стандарту ISO 22196;
- продукт дуже економний (витрата з літра становить 10 квадратних метрів);
- Kolorit Argentic представлена в ємностях різного об'єму – від 0,9 л до 9 л. Це дозволяє покупцеві вибрати потрібний літраж і не переплачувати.
До вибору фарби для квартири, будинку або приміщень з підвищеними вимогами до безпеки, потрібно підходити серйозно і відповідально, адже здоров'я – головна цінність у житті. Використовуючи Kolorit Argentic, можна бути впевненим: здоров'ю нічого не загрожує.