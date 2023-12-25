Здесь сможет жить не каждый: как выглядит самая дешевая квартира в Киеве
Крохотную однокомнатную квартиру в Голосеевском районе Киева сдают в аренду по очень низкой цене. Однако, чтобы жить в этом доме, нужно иметь определенные навыки.
Квартира расположена на втором этаже 21-этажной новостройки, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявлений из OLX. Ее сдают в аренду за 3 500 гривен в месяц без комиссии, ведь жилье предлагает владелец. Однако есть один нюанс, который и объясняет почему квартира так дешева.
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Почему квартиру предлагают по столь низкой цене
Общая жилая площадь квартиры составляет всего лишь 20 квадратных метров, из которых кухня занимает 5 "квадратов". С фото сразу становится понятно, почему арендная плата так дешева.
Дело в том, что ремонт в квартире еще не завершили, и работы там очень много. В спальне владельцы обустроили уголок для сна и поставили стол; в ванной комнате есть унитаз и умывальник, но это все.
Автор объявления пишет, что нужно завершить внутреннюю отделку, докупить необходимую мебель и бытовую технику, но на это все нужно время. Квартиру планируют сдавать "парню или паре, имеющим навыки ремонтных работ".
Возле Киева сдают трейлер за 800 гривен
На окраине Деснянского района расположен маленький трейлер, который сдается в аренду за 800 гривен в месяц. Там есть два спальных места, кухонный и обеденный уголок, но душ и туалет расположены на улице.
Хотя арендная цена очень низкая, жить в этом трейлере будет тяжело. Он в довольно плохом состоянии с ободранными стенами и старой мебелью – фото можно посмотреть здесь.