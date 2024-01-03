Сколько стоит самая дорогая квартира на вторичке в Киеве: цена просто шокирует

Самое дорогое вторичное помещение расположено в Печерском районе Киева. Это четырехкомнатная квартира со сдержанным, но в то же время роскошным дизайном интерьера.

Квартира расположена в одном из самых дорогих ЖК в Киеве, а затем и в Украине. В объявлении ее называют "эксклюзивными апартаментами" с видом на Днепр и на весь город. Стоимость такой роскоши составляет 4,5 миллиона долларов – на вторичном рынке это самая высокая цена. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявлений из OLX.

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Самая дорогая квартира на вторичке в Киеве

Площадь элитного дома составляет 308 квадратных метров, из которых кухня занимает 34 квадрата. В квартире обустроены три спальни, гостиная с зоной кухни и столовой, а также несколько ванных комнат и гардеробов.

Ремонт выполнен по дизайнерскому проекту в нейтральной цветовой палитре с несколькими яркими акцентами. Жилье полностью меблировано, так что новому владельцу или владелице не нужно будет дополнительно тратить на это средства.

Современный дизайн интерьера в холодных тонах.

"Многоуровневое освещение и панорамные окна – все это создает ощущение легкости и пространства. Из окон открывается вид на Днепр и город. Близость к центру, удаленность от магистральных автодорог и мест активного скопления людей – все это неоспоримые преимущества объекта", – отмечено в объявлении.

Какие цены на аренду жилья в Киеве

Средняя арендная стоимость в Киеве составляет 16 500 гривен по состоянию на начало января. По сравнению с декабрем 2023 года цены выросли, но не существенно.

Самые высокие цены зафиксировали в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах – 32 950 гривен, 24 тысяч и 18 тысяч гривен соответственно. "Дешевыми" районами для съема квартир являются Деснянский, Дарницкий и Святошинский – 10 500 гривен, 13 950 гривен и 14 550 гривен соответственно.