Если еще в конце декабря средняя стоимость по всему Киеву составила 16 тысяч гривен, то сейчас цена уже составляет 16 500 гривен. Об этом сообщает 24 Канал ссылаясь на данные онлайн-платформы объявлений M2bomber.

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Какие сейчас цены на аренду квартир в Киеве

В Печерском районе цена традиционно самая высокая – в среднем 32 950 гривен. На втором месте оказался Шевченковский район со средней арендной стоимостью в 24 тысяч гривен. Кстати, в конце декабря цена в этом районе была выше и составляла около 29 тысяч гривен. На третьем месте со значительным отрывом – Соломенский район со средней стоимостью 18 тысяч гривен.

В Голосеевском, Днепровском и Подольском районах цены можно назвать средними – это 17 тысяч и 15 тысяч гривен в обоих соответственно.

"Дешевыми" районами для съема квартир являются Деснянский, Дарницкий и Святошинский. Средняя стоимость в этих районах такова:

Деснянский – 10 500 гривен;

Дарницкий – 13 950 гривен;

Святошинский – 14 550 гривен.



Актуальные средние цены на аренду жилья в Киеве / Данные M2bomber

Какая самая дешевая арендная цена в столице

В конце декабря появилось объявление об аренде квартиры в Голосеевском районе Киева за 3500 гривен в месяц. Это самое дешевое предложение, которое можно найти на платформе OLX.

Квартира очень крошечная – ее площадь составляет всего 20 квадратных метров. Однако подвох был не в квадратах, а в жилом состоянии, хотя дом расположен в новостройке. Жить в квартире решится не каждый.