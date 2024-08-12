Более 100 тысяч в месяц: как выглядит самое дорогое жилье для аренды на Прикарпатье

Самые дорогие дома премиум-класса предлагают непосредственно в Карпатах: в Буковеле, Ворохте или Яремче. Однако села Прикарпатья не слишком отстают в ценах – примером является это жилье за 2,5 тысячи долларов в месяц.

Дом премиум-класса расположен в селе Черниев в селе Черниев, что возле Ивано-Франковска. Сейчас он является самым дорогим на рынке аренды в Прикарпатье, передает Недвижимость 24, ссылаясь на данные из объявления на OLX.

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Загородный дом за более чем 100 тысяч гривен

Роскошный дом площадью 200 квадратных метров имеет два этажа. В объявлении указано, что он построен с использованием соломы, дерева и других природных материалов.

Эксклюзивное предложение аренды экодома из соломы. Идеальная локация для любителей загородной тихой жизни,

– отмечает авторка.

Часть дома – стеклянная, поэтому в зоне гостиной и в спальне панорамные окна. Интерьер выполнен в современном минималистском стиле по авторскому дизайн-проекту. В комнатах преобладают нейтральные тона, в частности белый, бежевый, серый и коричневый.

Просторные комнаты с роскошным дизайном / Фото OLX

Первый этаж:

кухня-гостиная;

гостевой санузел;

гардеробная;

котельная.

Второй этаж:

три отдельные спальни (одну из них дообустроят по пожеланиям арендаторов);

три балкона;

ванная комната.

Дом оборудован новой мебелью и техникой. В собственности принадлежит двор на 8 соток и чан.