Аналитики назвали 5 самых дорогих городов Европы для покупки жилья

Париж стал самым дорогим европейским городом для покупки жилья в 2022 году. Анализ местного рынка недвижимости свидетельствует, что медианная стоимость квадратного метра в столице Франции составляет 12 674 евро.

Об этом говорится в октябрьском отчете платформы Casafari Residential Market, специализирующейся на европейской недвижимости. Какие еще города вошли в пятерку лидеров – дальше.

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Что известно об исследовании

Аналитики платформы Casafari проанализировали динамику цен на европейскую недвижимость с июня по август 2022 года и сравнили данные с аналогичным периодом 2021 года. Это помогло определить годовой рост стоимости жилья.

В документе содержится анализ средней цены квадратного метра при продаже и аренде, а также спрос и предложение в 5 городах Европы.

В каких городах Европы самое дорогое жилье

Лидером рейтинга является Париж, где за квадратный метр просят до 12 674 евро.



Самые высокие цены на жилье – в Париже / Фото Unsplash

Лиссабон стал вторым самым дорогим городом для покупки жилья в Южной Европе, обогнав такие города как Милан, Мадрид и Барселону. Средний ценник на квадратный метр в столице Португалии вырос до 4 817 евро.

В Мадриде, Барселоне и Милане стоимость квадратного метра не превышает 4 764 евро.

Аналитики отмечают, что в среднем цены выросли на 2,6% по сравнению с августом 2021 года. При этом сильнейший скачок цен зафиксировали в Лиссабоне и Мадриде – на 5,4% и 5% соответственно.

В Барселоне цены остались стабильны с небольшим ростом на 0,9%. В Париже они свалились на 0,6%.

В то же время, стремительно подорожала аренда – в среднем на 13,1% по сравнению с летом 2021 года. Аналитики увязывают это с сокращением предложений на рынке. Например, в Лиссабоне количество объектов под аренду сократилось на 52,3%, в Милане и Барселоне – на 37,2% и 31,6% соответственно, а в Мадриде – на 16,3%.

Лиссабон лидирует с показателем роста арендной платы на 23,2%, в Париже арендовать жилье стало дороже всего на 5%.