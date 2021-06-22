Названы самые дорогие города мира для иностранных специалистов: на каком месте Киев

22 июня 2021 , 19:48
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Источник:

Mercer

Консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг самых дорогих городов мира. Для этого специалисты оценили населенные пункты по 200 параметрам, включая продукты питания, транспорт, жилье, одежду, бытовые товары и развлечения.

Самым дорогим городом из 209, которые попали в рейтинг, оказался Ашхабад (Туркменистан). Киев занял 149 место. 

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ТОП-10 самых дорогих городов мира для иностранных специалистов

  • Ашхабад (Туркменистан).
  • Гонконг.
  • Бейрут (Ливан).
  • Токио (Япония).
  • Цюрих (Швейцария).
  • Шанхай (Китай).
  • Сингапур.
  • Женева (Швейцария).
  • Пекин (Китай).
  • Берн (Швейцария).

Гонконг занял второе место / Фото Pixabay

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Важно! Эксперты признали, что пандемия COVID-19 повлияла на мировые тенденции и мобильность. Многие компании пересмотрели стратегии управления кадрами и ищут варианты, как сэкономить. В частности, это краткосрочные командировки, иностранцы, нанятые на местном уровне и удаленная работа.

Где Киев

Украинская столица по дороговизне жизни для иностранных специалистов заняла 149 место в рейтинге. 

Киев оказался на 149 месте из 209 / Фото Pixabay

Самыми доступными городами стали Бишкек (Кыргызстан), Лусака (Замбия), Тбилиси (Грузия).

Названы самые дорогие города мира для иностранных работников: на каком месте Киев

Консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг самых дорогих городов мира. Для этого специалисты оценили населенные пункты по 200 параметрам, включая продукты питания, транспорт, жилье, одежду, бытовые товары и развлечения.

Самым дорогим городом из 209, которые попали в рейтинг, оказался Ашхабад (Туркменистан). Киев занял 149 место. 

Важно Островок уюта для всей семьи: какой ЖК выбрать во Львове

ТОП-10 самых дорогих городов мира для иностранных специалистов

  • Ашхабад (Туркменистан).
  • Гонконг.
  • Бейрут (Ливан).
  • Токио (Япония).
  • Цюрих (Швейцария).
  • Шанхай (Китай).
  • Сингапур.
  • Женева (Швейцария).
  • Пекин (Китай).
  • Берн (Швейцария).

Гонконг занял второе место / Фото Pixabay

Интересно Где самые дорогие квартиры в Украине: ТОП-5 городов с ценами на жилье

Важно! Эксперты признали, что пандемия COVID-19 повлияла на мировые тенденции и мобильность. Многие компании пересмотрели стратегии управления кадрами и ищут варианты, как сэкономить. В частности, это краткосрочные командировки, иностранцы, нанятые на местном уровне и удаленная работа.

Где Киев

Украинская столица по дороговизне жизни для иностранных специалистов заняла 149 место в рейтинге. 

Киев оказался на 149 месте из 209 / Фото Pixabay

Самыми доступными городами стали Бишкек (Кыргызстан), Лусака (Замбия), Тбилиси (Грузия).

Автор: Наталя Бережна