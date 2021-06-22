Названы самые дорогие города мира для иностранных специалистов: на каком месте Киев

Консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг самых дорогих городов мира. Для этого специалисты оценили населенные пункты по 200 параметрам, включая продукты питания, транспорт, жилье, одежду, бытовые товары и развлечения.

Самым дорогим городом из 209, которые попали в рейтинг, оказался Ашхабад (Туркменистан). Киев занял 149 место.

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ТОП-10 самых дорогих городов мира для иностранных специалистов

Ашхабад (Туркменистан).

Гонконг.

Бейрут (Ливан).

Токио (Япония).

Цюрих (Швейцария).

Шанхай (Китай).

Сингапур.

Женева (Швейцария).

Пекин (Китай).

Берн (Швейцария).

Гонконг занял второе место / Фото Pixabay

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Где Киев

Эксперты признали, что пандемия COVID-19 повлияла на мировые тенденции и мобильность. Многие компании пересмотрели стратегии управления кадрами и ищут варианты, как сэкономить. В частности, это краткосрочные командировки, иностранцы, нанятые на местном уровне и удаленная работа.

Украинская столица по дороговизне жизни для иностранных специалистов заняла 149 место в рейтинге.

Киев оказался на 149 месте из 209 / Фото Pixabay

Самыми доступными городами стали Бишкек (Кыргызстан), Лусака (Замбия), Тбилиси (Грузия).

Названы самые дорогие города мира для иностранных работников: на каком месте Киев

Консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг самых дорогих городов мира. Для этого специалисты оценили населенные пункты по 200 параметрам, включая продукты питания, транспорт, жилье, одежду, бытовые товары и развлечения.

Самым дорогим городом из 209, которые попали в рейтинг, оказался Ашхабад (Туркменистан). Киев занял 149 место.

Важно Островок уюта для всей семьи: какой ЖК выбрать во Львове

ТОП-10 самых дорогих городов мира для иностранных специалистов

Ашхабад (Туркменистан).

Гонконг.

Бейрут (Ливан).

Токио (Япония).

Цюрих (Швейцария).

Шанхай (Китай).

Сингапур.

Женева (Швейцария).

Пекин (Китай).

Берн (Швейцария).

Гонконг занял второе место / Фото Pixabay

Интересно Где самые дорогие квартиры в Украине: ТОП-5 городов с ценами на жилье

Где Киев

Эксперты признали, что пандемия COVID-19 повлияла на мировые тенденции и мобильность. Многие компании пересмотрели стратегии управления кадрами и ищут варианты, как сэкономить. В частности, это краткосрочные командировки, иностранцы, нанятые на местном уровне и удаленная работа.

Украинская столица по дороговизне жизни для иностранных специалистов заняла 149 место в рейтинге.

Киев оказался на 149 месте из 209 / Фото Pixabay

Самыми доступными городами стали Бишкек (Кыргызстан), Лусака (Замбия), Тбилиси (Грузия).