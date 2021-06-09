Свежий рейтинг стал первым с начала пандемии коронавирусной инфекции – в 2020 году список не составляли. Какие еще города считаются комфортными для жизни – читайте ниже.

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О рейтинге

Предыдущий рейтинг удобных городов эксперты составили в 2019 году. Тогда Вена заняла первое место. В этом году ее вытеснил самый крупный город Новой Зеландии – Окленд. Столице Австрии досталось лишь 12-е место. Осака (Япония) заняла вторую строчку, на третьей – Аделаида (Австралия).

Для составления рейтинга специалисты проанализировали жизнь в 140 городах мира. По их словам, изменения в большей степени связаны с коронавирусными ограничениями.

Города мира в 2021 году стали менее пригодны для жизни, чем до пандемии. Европа пострадала особенно сильно. Жесткая изоляция Новой Зеландии в пик заболеваемости позволила населению Окленда и Веллингтона быстрее вернуться к прежней жизни,

– отмечается в докладе.

Окленд вытеснил Вену с первой строчки / Фото Pixabay

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Кто еще попал в рейтинг

На четвертой строчке оказался Веллингтон (Новая Зеландия), на пятой – Токио (Япония), а на шестой разместился Перт (Австралия). Седьмое, восьмое и девятое место досталось Цюриху (Швейцария), Женеве (Швейцария) и Мельбурну (Австралия) соответственно. Замкнул десятку австралийский Брисбен.

Вене в 2021 году досталось 12 место / Фото Pixabay

Так выглядит рейтинг 2021 года / Фото The Guardian