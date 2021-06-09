Свіжий рейтинг став першим з початку пандемії коронавірусної інфекції – у 2020 році перелік не складали. Які ще міста вважаються комфортними для життя – читайте нижче.
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Про рейтинг
Попередній рейтинг найзручніших міст експерти склали у 2019 році. Тоді Відень посів перше місце. Цього року його витіснило найбільше місто Нової Зеландії – Окленд. Столиці Австрії дісталося лише 12-е місце. Осака (Японія) зайняла другу стрічку, на третій – Аделаїда (Австралія).
Міста світу у 2021 році стали менш придатними для життя, ніж до пандемії. Європа постраждала особливо сильно. Жорстка ізоляція Нової Зеландії у пік захворюваності дозволила населенню Окленда та Веллінгтона швидше повернутися до колишнього життя,
– зазначається у доповіді.
Окленд витіснив Відень з першої позиції / Фото Pixabay
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Хто ще потрапив до рейтингу
На четвертій стрічці опинився Веллінгтон (Нова Зеландія), на п'ятій – Токіо (Японія), а на шостій розмістився Перт (Австралія). Сьоме, восьме і дев'яте місце дісталося Цюриху (Швейцарія), Женеві (Швейцарія) і Мельбурну (Австралія) відповідно. Замкнув десятку австралійський Брисбен.
Відню у 2021 році дісталося 12 місце / Фото Pixabay
Так виглядає рейтинг 2021 року / Фото The Guardian