Самый высокий жилой дом в мире: что известно о проекте 100-этажного небоскреба в Дубае

Здание Burj Binghatti Jacob & Co. Residences, которая будет насчитывать 100 этажей, должна стать самым высоким жилым объектом и войти в книгу рекордов Гиннеса.

Высота дубайского дома на 472 метра и 2 этажа превзойдет Central Park Tower, который является самым высоким жилым небоскребом мира.

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Первые данные о Burj Binghatti Jacob & Co. Residences

Проект самого высокого жилого здания – результат сотрудничества эмиратской девелоперской компании Binghatti и бренда Jacob & Co., специализирующейся на изготовлении часов. Разработчики обещают, что небоскреб с ромбовидными шпилями будет построен в самом сердце самого известного финансового района Дубая – Business Bay.



Здание будет насчитывать 100 этажей / Фото Binghatti Developers

Внутри на каждом из ста этажей обустроят двух- и трехкомнатные резиденции. Также в здании будет работать команда консьержей, охранник, шофер и личный повар. К тому же здесь обустроят частный детский сад.



На последних этажах обустроят элитные пентхаусы / Фото Binghatti Developers

Известно, что на вершине небоскреба разместится пять самых роскошных и эксклюзивных пентхаусов в Дубае, которые предложат роскошный вид на город.

Концепт самого высокого жилого дома в мире: смотрите видео