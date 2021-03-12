Каждый владелец, который подбирает краску для ремонта в квартире или доме, задается вопросом, как это сделать правильно.

О том, на что обратить внимание и что учесть при выборе краски, рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.

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Как правильно выбрать краску для жилья

Факт №1

Не стоит выбирать краску по журналу от производителя. Полиграфия очень отличается от того, что вы получите в итоге. Делайте натуральные выкрасые.

Факт №2

Краска различается по классам стойкости. Это и является тем критерием, по которому подбирается краска в различные помещения. Нужно помнить, если вы выбираете белую краску для стен и потолка, то ее следует брать одинаковую (даже если вы не планируете часто мыть потолок), потому что степень белизны (даже одного производителя) отличается у каждого класса краски.

Выбирая краску, нужно учесть несколько нюансов​​ / Фото legko

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Факт №3

Краски имеют свою степень блеска или глубину матовости. Например, глянцевая подчеркивает все погрешности и дефекты стен. Полуглянцевая – имеет хорошую стойкость к мытью.

Если же вы решите помыть тряпкой с ворсом глубоматовую краску – то со временем она будет становиться глянцевой и скорее всего на ней будут оставаться следы,

– пояснила Наталья Руснак.

Факт №4

Нельзя купить белую краску и добавить к ней пигмент. По словам дизайнера интерьера, лучше делать это в профессиональных салонах. Так вы будете уверены в конечном результате.

Факт №5

Для красок существуют различные базы (для темных и светлых оттенков). Чем темнее база – тем больше уменьшается укривистая способность краски.

Факт №6

Руснак рассказала, что краски имеют свою стандартизацию по количеству веществ, которые испаряются. Кроме того, не все краски имеют соответствующий европейский стандарт качества.

Факт №7

Экологические краски не имеют стойкости к мытью. При их использовании, стены будут дышать, но мыть их нельзя.

Факт №8

Есть краски с актигрибковим эффектом, которые подходят для влажных помещений. Их можно использовать для ванных комнат и туалетов.

Факт №9

Настоятельно не рекомендую идти в масс-маркет и покупать готовый тонированный вариант. Лучше выберите специализированные магазины, где вам предложат конкретное решение вашего вопроса,

– резюмировала Наталья Руснак.