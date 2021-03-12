Выбор краски для квартиры и дома: факты от дизайнера интерьера
Каждый владелец, который подбирает краску для ремонта в квартире или доме, задается вопросом, как это сделать правильно.
Источник:Инстаграм Натальи Руснак
О том, на что обратить внимание и что учесть при выборе краски, рассказала дизайнер интерьера Наталья Руснак.
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Как правильно выбрать краску для жилья
Факт №1
Не стоит выбирать краску по журналу от производителя. Полиграфия очень отличается от того, что вы получите в итоге. Делайте натуральные выкрасые.
Факт №2
Краска различается по классам стойкости. Это и является тем критерием, по которому подбирается краска в различные помещения. Нужно помнить, если вы выбираете белую краску для стен и потолка, то ее следует брать одинаковую (даже если вы не планируете часто мыть потолок), потому что степень белизны (даже одного производителя) отличается у каждого класса краски.
Выбирая краску, нужно учесть несколько нюансов / Фото legko
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Факт №3
Краски имеют свою степень блеска или глубину матовости. Например, глянцевая подчеркивает все погрешности и дефекты стен. Полуглянцевая – имеет хорошую стойкость к мытью.
Если же вы решите помыть тряпкой с ворсом глубоматовую краску – то со временем она будет становиться глянцевой и скорее всего на ней будут оставаться следы,
– пояснила Наталья Руснак.
Факт №4
Нельзя купить белую краску и добавить к ней пигмент. По словам дизайнера интерьера, лучше делать это в профессиональных салонах. Так вы будете уверены в конечном результате.
Факт №5
Для красок существуют различные базы (для темных и светлых оттенков). Чем темнее база – тем больше уменьшается укривистая способность краски.
Факт №6
Руснак рассказала, что краски имеют свою стандартизацию по количеству веществ, которые испаряются. Кроме того, не все краски имеют соответствующий европейский стандарт качества.
Факт №7
Экологические краски не имеют стойкости к мытью. При их использовании, стены будут дышать, но мыть их нельзя.
Факт №8
Есть краски с актигрибковим эффектом, которые подходят для влажных помещений. Их можно использовать для ванных комнат и туалетов.
Факт №9
Настоятельно не рекомендую идти в масс-маркет и покупать готовый тонированный вариант. Лучше выберите специализированные магазины, где вам предложат конкретное решение вашего вопроса,
– резюмировала Наталья Руснак.
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